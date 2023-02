Aos 92 anos, morre o empresário Cyro Ferreira da Costa

O empresário pernambucano Cyro Ferreira da Costa, de 92 anos, faleceu no domingo, 26, em casa, no Recife. A morte foi de causas naturais. O corpo do empresário foi cremado no Cemitério Morada da Paz, em Paulista, na Região Metropolitana do Recife.

Presidente do Grupo Ferreira Costa, que tem quatro unidades em Pernambuco: duas no Recife, uma em Caruaru e uma em Garanhuns, no Agreste. A empresa também tem lojas no Rio Grande do Norte, na Bahia, em Sergipe e na Paraíba.

Em nota, a Ferreira Costa lamentou o falecimento do empresário. "É com profunda tristeza que comunicamos o falecimento de Cyro Ferreira da Costa em sua casa ao lado de sua família. A dor é grande, mas fica a certeza de que ele deixou seu grande legado em vida. O Grupo Ferreira Costa agradece a todos as mensagens de apoio nesse momento de luto".