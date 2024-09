Após 450 anos, cadáver de santa é exumado e surpreende diocese

Um grupo de freiras, monges e padres carmelitas descalços abriu o túmulo - Foto: Divulgação/Diocese de Ávila

Um túmulo da Santa Teresa de Jesus, também conhecida como Santa Teresa de Ávila, foi aberto em agosto causando grande surpresa por causa do seu bom estado de conservação. Em um comunicado à imprensa no fim de agosto, a Diocese de Ávila (Espanha) anunciou a recente abertura do túmulo da santa, uma freira carmelita descalça que morreu em 1582.

O túmulo contém a maior parte do cadáver de Santa Teresa que, segundo a diocese, "permaneceu incorrupto desde 1582". Na religião católica, um corpo incorrupto é um corpo humano que não se decompõe após a morte, sem que tenha sido embalsamado.

Um grupo de freiras, monges e padres carmelitas descalços abriu seu túmulo como parte de um processo complexo para estudar as relíquias do coração e de membros de Santa Teresa.

Santa Teresa morreu no dia 4 de outubro de 1582, com 67 anos. | Foto: Divulgação/Diocese de Ávila

"O processo para chegar à urna de prata que o corpo de Santa Teresa tem é muito complexo", afirma o comunicado. Primeiro, a laje de mármore do túmulo teve que ser removida. Mais tarde, na sala preparada para os estudos aos quais as principais relíquias da Santa serão submetidas – e somente com a presença da equipe médica científica e dos membros do tribunal eclesiástico – o túmulo de prata foi aberto", acrescentou o documento.

De acordo com o padre Marco Chiesa, os restos mortais da santa foram preservados notavelmente bem.

Os carmelitas descalços consultaram as fotografias de 1914, ano em que o túmulo foi aberto pela primeira vez, do cadáver da santa para ver se a condição física do corpo de Teresa havia mudado.

A diocese explicou que o evento ocorreu como parte do reconhecimento canônico dos restos mortais da santa, solicitado ao Vaticano em 1º de julho pelo bispo de Salamanca, Luis Retana, com autorização concedida pelo Papa Francisco por meio do Dicastério para as Causas dos Santos.

Nascida na Espanha em 1515, Tereza de Cepeda e Ahumada também foi uma mística e escritora de ascendência judaica, reconhecida tanto por sua contribuição à espiritualidade católica quanto à literatura espanhola. Ainda jovem, gostava de ler histórias de santos, chegando a fugir de casa com seu irmão para tentar evangelizar mouros. Seu pai não queria que Teresa se tornasse religiosa, mas com 20 anos ela "fugiu" para o Convento Carmelita da Encarnação, em Ávila.

"Que nada te perturbe, que nada te assuste. Tudo passa, Deus não muda. A paciência alcança tudo. Quem tem Deus não lhe falta nada. Só Deus basta", escreveu a religiosa. Sua obra pregava a "fidelidade total" à Igreja. Ela fundou vários conventos (32 mosteiros, 17 femininos e 15 masculinos), com uma rígida forma de vida, trabalho e silêncio.

Santa Teresa morreu no dia 4 de outubro de 1582, com 67 anos. Ela foi canonizada no dia 27 de setembro de 1970, pelo Papa Paulo Vl.