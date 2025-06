Após matar ex, homem afasta enteada e tenta 'casar' com genro menor

De acordo com a Polícia Civil, o caso foi marcado porciúmes, traição e manipulação - Foto: Polícia Civil/Divulgação

A Polícia Civil do Rio de Janeiro elucidou um crime chocante ocorrido em Santa Cruz, na Zona Oeste da capital fluminense. Ronald Mendes, de 32 anos, foi preso acusado de assassinar sua ex-companheira, Daniele Sanches, de 36, em um caso marcado por "ciúmes, traição e manipulação", segundo a Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA).

O crime aconteceu em 29 de março deste ano, no sub-bairro de Santa Veridiana, e só foi revelado após um adolescente — namorado da filha de Daniele — contar o que sabia para a mãe. Ronald teria se apaixonado pelo jovem, menor de idade, e planejado a morte da mulher para viver ao lado do rapaz e do filho que teve com ela.

Segundo as investigações, o relacionamento entre Ronald e Daniele começou em 2019. Ela, que já era mãe de outros filhos, se mudou com as crianças para viver com o companheiro. Durante a relação, o casal teve um filho, hoje com 2 anos. Mas, conforme apontou a polícia, o convívio foi marcado por "muitas brigas e relatos de agressão contra os enteados".

"A partir da oitiva de todas as testemunhas da investigação, ficou destacado que o Ronald é um homem extremamente manipulador. Se aproximou da Daniele com o objetivo único de ter um filho e, ao longo dessa relação, mantinha relação com outras pessoas e inseriu um menor de idade na relação do casal, formando esse triângulo amoroso", afirmou a delegada Ellen Souto.

O adolescente envolvido com Ronald era o namorado da filha de Daniele, que conheceu o rapaz no Carnaval de 2024. Após serem apresentados, Ronald teria se envolvido emocionalmente com o jovem e, com o tempo, o convidado para morar na casa da família.

Brigas, ameaças e o plano de morte

Testemunhas ouvidas pela polícia relataram que, a partir do envolvimento de Ronald com o menor, os conflitos com Daniele se intensificaram. Familiares da vítima disseram que ela recebia ameaças constantes do ex-companheiro, especialmente após dizer que entraria na Justiça para ficar com a guarda do filho caçula.

Um mês antes do crime, Daniele deixou a casa onde vivia com Ronald e se refugiou com os filhos mais velhos na casa da mãe, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. A investigação aponta que foi nesse período que Ronald teria elaborado o plano para matá-la.

De acordo com a DDPA, ele entrou em contato com Daniele e a convidou para um suposto encontro íntimo. "Ronald mandou mensagens para Daniele e a convidou para uma noite de sexo", detalha a polícia. A vítima chegou a levar salgadinhos e uma garrafa de vinho para o local combinado, uma área de mata em Santa Cruz.

Lá, segundo o depoimento do próprio acusado, Ronald a algemou enquanto ela estava nua e tentou degolá-la com uma faca — que estava cega. Sem conseguir matá-la com o golpe inicial, ele esfaqueou a vítima várias vezes até causar a morte.

O crime chocou os investigadores, que agora tentam entender até que ponto o adolescente sabia do plano.