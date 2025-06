Homem é preso por agredir bebê ao confundir com 'reborn'

Agressor foi preso em flagrante após deferir um tapa com a mão aberta na cabeça do bebê - Foto: Uendel Galter | Ag. A TARDE

Um homem de 36 anos foi preso em flagrante, após bater em um bebê de 4 meses ao confundi-lo com um bebê reborn. O caso aconteceu na noite da última quinta-feira, 5, na região da Savassi, em Belo Horizonte, na Avenida Getúlio Vargas, onde os pais da criança estavam em um trailer de lanches com a filha no colo.

Segundo a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), o homem se aproximou da família, começou a brincar com a criança e, em seguida, passou a afirmar que se tratava de um bebê reborn - bonecos realistas que imitam recém-nascidos. Mesmo após o pai negar, o agressor insistiu e, de forma repentina, deu um tapa com a mão aberta na cabeça da bebê, e causou um inchaço na região atrás da orelha.

Pessoas que estavam no local e presenciaram a agressão contiveram o autor e acionaram a Polícia Militar. Uma viatura que passava pelo local constatou o fato e registrou o flagrante. A menina foi encaminhada ao Hospital João XXIII, onde recebeu atendimento médico e segue em observação.

De acordo com os profissionais que prestaram socorro, a agressão representou risco grave à integridade da criança, especialmente pela fragilidade física e pela posição em que estava no colo da mãe.

O suspeito também foi levado a uma unidade de pronto atendimento, pois apresentava escoriações no braço esquerdo após ser contido pelas pessoas no local. Em depoimento à polícia, o agressor alegou que se irritou com a mãe da criança por ela supostamente querer preferência na fila do trailer.

Ainda à polícia, ele admitiu ainda ter consumido bebida alcoólica, mas, conforme os policiais, ele apresentava sobriedade durante a abordagem.

Após o registro do flagrante, o homem foi conduzido à Divisão Especializada em Orientação e Proteção à Criança e ao Adolescente, onde permanece à disposição da Justiça. O caso foi registrado como lesão corporal contra menor.

Polêmica do uso de bebê reborn na fila preferencial

A febre dos bebês reborn tem gerado muitos casos inusitados, entre eles de pessoas que tentam acessar a fila preferencial nos locais. Foi caso de uma adolescente em Minas Gerais que tentou ter acesso ao atendimento preferencial em um hospital público da cidade. Na época, a menina viralizou nas redes sociais, após gravar e divulgar o acontecimento.

Atualmente, tramita na Câmara de deputados, um projeto de lei para multar em até R$ 30 mil pessoas que utilizem bebês reborn para conseguirem benefícios assegurados a pessoas com crianças pequenas, como prioridades em filas.

O texto se dirige para quem usar os bonecos hiper-realistas ou qualquer outro artifício para simular uma criança de colo “com a finalidade de receber ou usufruir dos benefícios, prioridades, atendimentos ou facilidades previstos em lei ou regulamento para bebês de colo e seus responsáveis”.

O projeto considera ainda o uso de assentos preferenciais em meios de transporte coletivo, atendimento preferencial em unidades de saúde ou hospitais.