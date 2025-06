Pra vida toda? Homem é preso com plantação de maconha para 100 anos de uso

Apesar da gravidade do caso, o preso, que não teve o nome divulgado, conseguiu liberdade provisória - Foto: Reprodução / Polícia Militar de Pernambuco

Um esquema de produção ilegal de maconha medicinal foi descoberto pela Polícia Civil de Pernambuco no município de Camaragibe, na Região Metropolitana do Recife. Um homem foi preso em flagrante após os agentes encontrarem uma estrutura de cultivo com mais de 115 pés de maconha, aproximadamente 70 quilos da droga pronta para consumo e 10 litros de óleo de canabidiol já processado.

A plantação estava localizada em uma propriedade no distrito de Aldeia e operava sob a fachada de uma autorização judicial para cultivo de cannabis com fins terapêuticos. No entanto, a polícia afirma que o suspeito violava as regras do habeas corpus, que limitava o plantio a nove pés da planta, em área controlada, com uso exclusivo e individual do óleo.

Durante a operação, os investigadores encontraram estufas climatizadas, plantas com mais de dois metros de altura e uma nova área em construção com equipamentos industriais, indicando expansão da produção. De acordo com o laudo preliminar, a quantidade de óleo e flores de cannabis apreendidas seria suficiente para mais de 100 anos de uso, mesmo considerando o consumo diário prescrito em tratamentos médicos.

Além do cultivo irregular, o homem também descumpria exigências legais como o envio de amostras laboratoriais para aferição de níveis de THC e CBD no extrato produzido — procedimento obrigatório para monitoramento da substância.

Apesar da gravidade do caso, o preso — que não teve o nome divulgado — conseguiu liberdade provisória após audiência de custódia no Tribunal de Justiça de Pernambuco. O caso continua sob investigação, e a Polícia Civil agora tenta identificar possíveis compradores e esclarecer se a droga era comercializada em outros municípios da região metropolitana.