Após morte de cachorro, Gol suspende transporte de pets por 30 dias | A TARDE

Em decisão tomada nesta terça-feira, 23, a companhia aérea Gol anunciou a suspensão do transporte aéreo de animais no porão dos aviões a partir de quarta-feira, 24. A medida foi tomada após a morte do Golden Retriver Joca, que embarcou um voo errado da companhia na segunda-feira, 22.

O cachorro, que tinha cinco anos, deveria sair do aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, com destino ao Aeroporto Municipal de Sinop, no Mato Grosso, no voo 1480. Contudo, Joca foi colocado em um voo diferente com destino a Fortaleza, no Ceará. O tutor, João Fantazzini, só soube do erro ao chegar a Mato Grosso.

Eles estavam de mudança para a cidade de Sorriso, no Mato Grosso. Cão e tutor embarcaram para chegar no mesmo horário em Sinop, mas quando João desembarcou e foi procurar o cachorro, a companhia perguntou se ele queria voltar para São Paulo para buscar Joca.

A Gol ofereceu um voo de ida e volta de Mato Grosso a São Paulo gratuito e hospedagem. Ao chegar na capital paulista, um funcionário recebeu João dentro do avião e ofereceu comida. O tutor esperou e recebeu o seu animal jásem vida em uma caixa de transporte. Em nota, a Gol afirma que foi surpreendida pela morte do cachorro.

Confira a nota na íntegra da Gol

A GOL se solidariza com o sofrimento do tutor do Joca e de sua família. Entendemos a sua dor e lamentamos profundamente pela perda do seu animal de estimação. O cão deveria ter seguido para Sinop (OPS), no voo G3 1480 do dia 22/04/2024, a partir de Guarulhos (GRU), porém, por uma falha operacional o animal foi embarcado em um voo para Fortaleza (FOR).

A equipe da GOLLOG na capital cearense desembarcou o cão e se encarregou de cuidar dele até o embarque no voo G3 1527 de volta para Guarulhos (GRU). Neste período, foram enviados para o tutor registros do animal sendo acomodado de volta na aeronave. Infelizmente, logo após o pouso do voo no aeroporto de Guarulhos, vindo de Fortaleza, fomos surpreendidos pelo falecimento do cão.

A Companhia está oferecendo desde o primeiro momento todo o suporte necessário ao tutor e sua família. A apuração dos detalhes do ocorrido está sendo conduzida com total prioridade pelo nosso time.

Suspensão e restrição de serviços

Para se dedicar totalmente a concluir o processo de investigação deste evento, a GOL suspendeu por 30 dias (a partir desta quarta-feira, 24/04 até 23/05) a venda do serviço de transporte de cães e gatos pela GOLLOG Animais e pelo produto Dog&Cat + Espaço, para viagens realizadas no porão da aeronave. O serviço Dog&Cat Cabine, para Clientes que levam seus pets na cabine do avião, não sofrerá nenhuma alteração.

Para os Clientes que contrataram o transporte do seu pet entre 24/04/24 a 23/05/24 por meio dos serviços que estão com restrição, poderão optar por restituição total do valor, inclusive do valor da sua passagem (no caso de Dog&Cat + Espaço), ou por postergar a viagem, sem custo, para depois de 23/05/24 em voos até 31/12/2024.

Aqueles Clientes que se encontram no destino de sua viagem e possuem um dos serviços restritos contratados para a volta serão atendidos se assim desejarem.

As equipes de aeroportos da GOL estarão à disposição para dúvidas ou através da central de atendimento pelo 0800 704 0465″.

Assim que o tutor chegou em Sinop, foi notificado sobre o ocorrido e sua escolha foi voltar para Guarulhos (GRU) para reencontrar o seu animal de estimação.