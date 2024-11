Após morte de cruzeirense, polícia realiza busca a membros da Mancha Alviverde

Agentes apreenderam computadores, documentos e máquinas de cartões bancários, na manhã desa sexta-feira, 1º - Foto: Divulgação SSP

A Polícia Civil e o Ministério Público (MP) realizam, nesta sexta-feira, 1º, uma operação para tentar prender os seis palmeirenses da torcida organizada do Palmeiras Mancha Alviverde procurados pela emboscada que deixou um cruzeirense da Máfia Azul morto no último domingo, 27.

Além de uma pessoa morta, outros 17 torcedores do Cruzeiro foram feridos. O caso aconteceu em Mairiporã, Grande São Paulo. Os agentes e promotores foram na manhã desta sexta na sede da Mancha Alviverde, na Barra Funda, Zona Oeste da capital paulista, onde apreenderam computadores, documentos e máquinas de cartões bancários.

Outros noves imóveis em São Paulo, Taboão da Serra, na região metropolitana, e São José dos Campos, no interior do estado paulista e ligados aos investigados terão mandados de busca e apreensão cumpridos pelas autoridades.

Leia também:

>> Ataque de torcedores do Palmeiras contra cruzeirenses gera punições

>> Emboscada de torcida organizada causa morte deixa 17 feridos

A delegada que coordena a operação, Fernanda Herbella, informou que "o objetivo é prender os alvos envolvidos no crime e coletar o maior número de provas que possam auxiliar na continuidade das investigações."

No dia do ataque, no último domingo, 27, as autoridades apreenderam 12 barras de ferro, dois pedaços de madeira, cinco rojões e duas bolas de sinuca que foram usados para agredir os cruzeirenses. O Portal A TARDE também noticiou que os criminosos além de deixarem um morto e três feridos, queimaram um ônibus e depredaram outro.

Já a Secretaria da Segurança Pública (SSP), tenta localizar três veículos identificados pela investigação na cena do crime, além de celulares, computadores, roupas e armas usadas no ataque aos dois ônibus dos cruzeirenses na Rodovia Fernão Dias.

As autoridades identificaram os torcedores do Palmeiras que fugiram após o ataque, depois que eles postaram vídeos da ação criminosa nas redes sociais.