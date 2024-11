Torcida organizada é proibida de acessar jogos do Palmeiras

Ônibus pega foto na Rodovia Fernão Dias durante briga de torcidas - Foto: Reprodução/Redes sociais

A Federação Paulista de Futebol (FPF) anunciou nesta quarta-feira uma medida que proíbe a presença de materiais identificados com a torcida organizada Mancha Alviverde em todos os jogos realizados no estado de São Paulo. A decisão foi tomada em meio à investigação de um ataque ocorrido no último domingo, em Mairiporã, que resultou na morte de um torcedor do Cruzeiro e deixou outros 17 feridos.

O caso está sob a responsabilidade da Delegacia de Polícia de Repressão aos Delitos de Intolerância Esportiva (Drade), que já identificou oito suspeitos ligados à Mancha Alviverde e solicitou a prisão temporária de seis deles. Segundo informações da Drade, o ataque foi uma emboscada premeditada, agravando a situação dos envolvidos e motivando a ação preventiva da FPF.

A torcida organizada Mancha Alviverde emitiu uma nota oficial após o incidente, isentando-se de responsabilidade e alegando que o episódio envolveu palmeirenses agindo de forma independente. A diretiva da FPF foi publicada por Fábio Barbosa Moraes, diretor-executivo de Segurança e Prevenção de Violência da federação, sem prazo para reavaliação ou término da proibição.

A nova regra permite que membros da Mancha Alviverde frequentem os jogos, mas restringe o uso de camisas, bandeiras, faixas ou qualquer outro símbolo que remeta à organizada. A ação representa um esforço da Federação Paulista para reforçar a segurança nos estádios e desestimular atos de violência relacionados ao futebol no estado.