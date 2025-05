Após oferecer ovo de Páscoa, homem sequestra e estupra adolescente

Material apreendido - Foto: Reprodução

Um adolescente de 14 anos foi estuprado em Manaus (AM), no último sábado, 19. O crime acontecey após um homem de 43 anos oferecer um ovo de Páscoa e outros doces para o menino. Ele foi preso no dia seguinte.

De acordo com a equipe policial, a abordagem ao menino ocorreu na Avenida 7 de Setembro. O homem, identificado como Rangel Pereira de Lima, levou o adolescente para a casa dele e praticou o crime.

Já no domingo, o suspeito foi abordado por PMs do Batalhão de trânsito enquanto seguia com a vítima dentro do carro pela Avenida Rodrigo Otávio. Os militares conseguiram identificar o raptor e ouviram a vítima, que relatou os abusos.

Com base nas informações, os policiais encaminharam o suspeito para a Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (DEPCA), onde ele foi autuado por estupro qualificado.