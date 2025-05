Trabalhadores ficam feridos após incêndio em plataforma da Petrobras

O incidente ocorreu por volta das 7h25 - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Um incêndio atingiu a plataforma PCH-1 (Cherne 1), da Petrobras, na manhã desta segunda-feira, 21, a cerca de 130 km da costa de Macaé (RJ), na Bacia de Campos. Segundo o Sindipetro-NF, ao menos oito trabalhadores ficaram feridos.

O incidente ocorreu por volta das 7h25 e mobilizou equipes de emergência e resgate da região. As chamadas foram rapidamente controladas e, ainda segundo o sindicato, um trabalhador foi resgatado do mar consciente e com queimaduras na mão e na cabeça.

Ele foi resgatado pelo embarque Locar XXII onde recebeu atendimento médico. No momento da explosão, 176 pessoas estavam na plataforma. A Petrobras informou que uma comissão será formada para investigar as causas do incêndio.