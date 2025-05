Avião de pequeno porte cai e desaparece após apresentar pane

Avião caiu na última quarta-feira, 18 - Foto: Ilustrativa/TV Brasil

Um avião de pequeno porte caiu na região amazônica na última quarta-feira, 18, e permanece desaparecido. A Força Aérea Brasileira (FAB) segue nas buscas por Marcelo Noronha Muniz, de 58 anos, piloto da aeronave, que realizava o transporte de alimentos para uma área remota.

A aeronave, um monomotor Cessna 182 de matrícula PT-IVN, decolou de Oriximiná (PA) com destino a Manaus. Durante o voo, Muniz comunicou por rádio que estava enfrentando pane no motor e que a aeronave cairia nas proximidades da Pista Nova, a cerca de 33 milhas náuticas do ponto de origem.

O último contato foi registrado por meio de uma antena de internet via satélite da Starlink. Testemunhas afirmam que o avião caiu próximo à Terra Indígena Kaxuyana-Tunayana, na fronteira com a Guiana. Um líder indígena teria presenciado o acidente.

Desde então, a FAB já realizou mais de 28 horas de voo com aeronaves e helicópteros em uma área de busca extensa e de difícil acesso. As operações contam também com apoio de equipes indígenas, familiares e agentes da Defesa Civil que atuam por terra. A Polícia Civil abriu inquérito e solicitou à Starlink informações sobre a última conexão da antena a bordo. As buscas continuam.