Apostas feitas na Bahia faturam R$ 75 mil na Mega-Sena; confira

A Bahia teve sete apostas que acertaram cinco dos seis números da Mega-Sena, em sorteio realizado na terça-feira, 30, que teve mais de R$ 34 milhões como prêmio. Com isso, os baianos faturaram um montante de R$ 75 mil.

O valor será dividido por um bolão com 35 pessoas no município de Santa Inês, que fica no sudoeste da Bahia. Se for dividido igualmente, cada apostador baiano deverá colocar no bolso cerca de R$ 2.100.

Em Feira de Santana, mais um bolão com 15 cotas vai receber R$ 56 mil, a divisão igualitária será de R$ 3.7 mil. Já em Salvador, três apostadores ganharão R$ 18 mil, assim como em Remanso e Itabuna.

Vale destacar que a variação do prêmio a ser recebido depende da quantidade de números apostados. O resultado do sorteio foi: 07, 13, 17, 33, 41 e 58.