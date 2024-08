Vencedor da Mega-Sena pode perder prêmio milionário; entenda

Aposta da Mega-Sena - Foto: Agência Brasil

Acertar as seis dezenas não é o suficiente para levar o premio milionário da Mega-Sena. Além disso, o sortudo precisa ir até uma agência da Caixa para sacar o valor ou transferir para alguma conta bancária.

Leia Mais:

>> Acelen anuncia novo aumento e preço do gás de cozinha dispara na Bahia

>> Mega-Sena: 3 apostas da Bahia acertam cinco números e ganham R$ 32 mil

Os prêmios das Loterias Caixa prescrevem em 90 dias a partir da data do sorteio. Decorrido esse prazo, o prêmio prescrito é repassado integralmente ao Fundo de Financiamento ao Ensino Superior (FIES), conforme Lei 13.756/18.

Leia também: Apê de luxo e Ferrari: a vida que o vencedor da mega-sena leva em Salvador



A informação pode parecer óbvia, mas há casos onde o apostador esqueceu de dar uma 'passadinha' no banco. Um vencedor da Mega da Virada em 2020 perdeu o prazo e não teve direito aos R$ 162 milhões.

Ele chegou a acionar o Procon de São Paulo, mas a Caixa informou das regras da loteria e o juiz deu ganho de causa ao banco.

De acordo com a Caixa, prêmios com valor superior a R$ 1.903,98 são pagos exclusivamente nas agências da Caixa. O bilhete é ao portador, mas o ganhador pode escrever, no verso do recibo da aposta premiada, seu nome completo e CPF. Dessa forma, o bilhete será nominal. Em caso de bolão, cada participante pode fazer o mesmo no verso de seu recibo individual de cota.

Concurso desta terça

Nesta terça-feira, 30, aproximadamente R$ 100 milhões serão sorteados. O concurso 2.755 ocorre às 20h desta terça-feira (30), em São Paulo.

No concurso de sábado (27), ninguém levou o prêmio máximo.

A aposta mínima para a Mega-Sena custa R$ 5 e pode ser realizada também pela internet, até as 19h. Para apostar pelo celular é necessário acessar um aplicativo ou pela internet, no site da Caixa Econômica Federal – acessível por celular, computador ou outros dispositivos.

É necessário fazer um cadastro, ser maior de idade (18 anos ou mais) e preencher o número do cartão de crédito.