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BRASIL

Apostas online: 62% dos brasileiros concordam que bets causam vícios e dívidas

A pesquisa revela ainda que 30% dos homens e 22% das mulheres apostaram online no último mês

Gustavo Zambianco
Por

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Apostas online
Apostas online - Foto: Joédson Alves/Agência Brasil

As apostas onlines, conhecidas como bets, vem tendo um crescimento exponencial no Brasil ao longo dos anos. Tal movimento pode aparentar causar consequências somente aos apostadores, mas na verdade, pessoas envolvidas no ciclo social também podem ser afetadas.

Conforme a pesquisa Meio/Ideia, os principais impactos sociais das bets no Brasil englobam questões familiares, financeiras e até mesmo de saúde pública.

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Impacto das bets no meio familiar

Por mais que as apostas online tenham ganhado mais expressão nos últimos anos, é inegável que elas já são uma realidade no Brasil.

Isso se prova com dados da pesquisa Meio/Ideia do mês de abril, onde mostra que cerca de 34% dos adultos entre 25 e 34 anos afirmam que algum familiar apostou recentemente, e 31% acreditam que algum parente aposta de forma regular sem contar para ninguém.

Vícios e endividamentos

Por mais que uma grande parcela de brasileiros apostem, existe uma forte percepção que a prática resulta em consequências negativas, como o endividamento e o vício.

Conforme a pesquisa, 59% dos entrevistados concordam que as bets provocam endividamento. Somado a isso, 61,9% dos participantes afirmam que as apostas online viciam.

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Regulação e responsabilidade nas bets

Conforme a pesquisa, 49% dos entrevistados apontam uma discordância de que a responsabilidade de apostar é puramente individual, somado a isso, 44% da população defende que as bets deveriam ser proibidas, enquanto 33% concordam que elas podem continuar operando, desde que sejam proibidas de fazer propaganda.

Quem mais aposta?

Em termos gerais, a pesquisa revela que 30% dos homens e 22% das mulheres apostaram online no último mês.

Já quando se trata das faixas etárias que mais apostam, a lista fica a seguinte:

  1. 45 a 59 anos, com 41,4%;
  2. 25 a 34 anos: 28,3%;
  3. 35 a 44 anos: 28,3%;
  4. 60 anos ou mais: 26,4%;
  5. 16 a 24 anos: 21,3%.

Quando se trata da região, a região Norte lidera o ranking da pesquisa, com 41,4% dos entrevistados assumindo que apostaram no último mês.

Logo em seguida ficam:

  1. Centro-Oeste: 28,3%;
  2. Nordeste: 26,4%;
  3. Sul: 23,6%;
  4. Sudeste: 20,6%.

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