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Mega-Sena acumula e prêmio chega a R$ 36 milhões

Nenhuma aposta acertou as seis dezenas do concurso 3.004

Andrêzza Moura
Por

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Próximo concurso será nesta quinta-feira, 7
Próximo concurso será nesta quinta-feira, 7 - Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

Para quem não entrou na disputa da Mega-Sena nesta terça-feira, 5, a boa notícia é que o jogo ainda não terminou: isso porque nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 3.004.

Os números sorteados foram: 01 - 05 - 07 - 22 - 50 - 59.

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Mesmo sem ganhador na faixa principal, a sorte chegou perto de muita gente: 32 apostas acertaram cinco dezenas e vão receber R$ 39.390,35 cada, enquanto 2.740 apostas fizeram a quadra e garantiram R$ 758,29.

Com o prêmio principal acumulado, o valor agora está estimado em R$ 36 milhões e será disputado no próximo concurso, marcado para esta quinta-feira, 7.

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As apostas podem ser feitas até as 20h - horário de Brasília -, em lotéricas de todo o país ou pelos canais digitais da Caixa. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.

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Tags:

mega sena prêmio acumulado prêmio acumulado Mega-Sena

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