Prazo para regularizar título de eleitor termina nesta quarta; saiba como

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O prazo para emissão do primeiro título de eleitor e regularização do documento termina nesta quarta-feira, 6, em todo o país. A data marca o último dia para que cidadãos possam ajustar a situação junto à Justiça Eleitoral e garantir a participação nas eleições de 2026.

Na Tribunal Regional Eleitoral da Bahia, o atendimento em Salvador ocorre das 8h às 18h, tanto nos cartórios eleitorais quanto na Central de Atendimento ao Público (CAP). Já no interior do estado, o funcionamento é das 8h às 15h, também nas CAPs e cartórios.

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Além do atendimento presencial, o serviço também pode ser realizado pela internet, por meio do sistema de autoatendimento, disponível para eleitores que já possuem biometria cadastrada.

Serviços disponíveis

O prazo contempla os seguintes serviços:

Emissão do primeiro título (alistamento eleitoral);

Transferência de domicílio eleitoral;

Revisão de dados cadastrais;

Regularização de pendências.

Documentos necessários

Documentos necessários

Para o atendimento, é necessário apresentar comprovante de residência atualizado e documento oficial com foto, como RG, CNH (modelo novo), passaporte ou carteira de trabalho. Também são aceitos documentos emitidos por conselhos profissionais, como OAB, CREA e CRM.

Homens que completam 19 anos no ano do alistamento devem apresentar comprovante de quitação com o serviço militar.

Consequências para quem perder o prazo

Quem não regularizar a situação até esta quarta-feira ficará impedido de votar nas eleições de 2026, previstas para outubro. Além disso, poderá enfrentar restrições administrativas, como:

Dificuldade para obter passaporte ou carteira de identidade;

Impedimento para tomar posse em cargos públicos;

Barreiras para matrícula em instituições públicas de ensino.

A partir de 7 de maio, o cadastro eleitoral será fechado em todo o país, incluindo o atendimento on-line, permanecendo indisponível até novembro de 2026.

Quem deve ficar atento

Devem procurar a Justiça Eleitoral:

Jovens que vão votar pela primeira vez;

Pessoas que mudaram de cidade;

Eleitores com título cancelado ou pendências;

Quem precisa atualizar dados cadastrais.

Com o encerramento do prazo, a orientação é que os cidadãos não deixem para a última hora, diante da alta demanda registrada nos últimos dias.