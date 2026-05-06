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Prazo para regularizar título de eleitor termina nesta quarta; saiba como

Em Salvador, o atendimento ocorre das 8h às 18h

Victoria Isabel
Por

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Renovação de título de eleitor
Renovação de título de eleitor - Foto: Divulgação/TRE-BA

O prazo para emissão do primeiro título de eleitor e regularização do documento termina nesta quarta-feira, 6, em todo o país. A data marca o último dia para que cidadãos possam ajustar a situação junto à Justiça Eleitoral e garantir a participação nas eleições de 2026.

Na Tribunal Regional Eleitoral da Bahia, o atendimento em Salvador ocorre das 8h às 18h, tanto nos cartórios eleitorais quanto na Central de Atendimento ao Público (CAP). Já no interior do estado, o funcionamento é das 8h às 15h, também nas CAPs e cartórios.

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Além do atendimento presencial, o serviço também pode ser realizado pela internet, por meio do sistema de autoatendimento, disponível para eleitores que já possuem biometria cadastrada.

Serviços disponíveis

O prazo contempla os seguintes serviços:

  • Emissão do primeiro título (alistamento eleitoral);
  • Transferência de domicílio eleitoral;
  • Revisão de dados cadastrais;
  • Regularização de pendências.
  • Documentos necessários

Documentos necessários

Para o atendimento, é necessário apresentar comprovante de residência atualizado e documento oficial com foto, como RG, CNH (modelo novo), passaporte ou carteira de trabalho. Também são aceitos documentos emitidos por conselhos profissionais, como OAB, CREA e CRM.

Homens que completam 19 anos no ano do alistamento devem apresentar comprovante de quitação com o serviço militar.

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Consequências para quem perder o prazo

Quem não regularizar a situação até esta quarta-feira ficará impedido de votar nas eleições de 2026, previstas para outubro. Além disso, poderá enfrentar restrições administrativas, como:

  • Dificuldade para obter passaporte ou carteira de identidade;
  • Impedimento para tomar posse em cargos públicos;
  • Barreiras para matrícula em instituições públicas de ensino.

A partir de 7 de maio, o cadastro eleitoral será fechado em todo o país, incluindo o atendimento on-line, permanecendo indisponível até novembro de 2026.

Quem deve ficar atento

Devem procurar a Justiça Eleitoral:

  • Jovens que vão votar pela primeira vez;
  • Pessoas que mudaram de cidade;
  • Eleitores com título cancelado ou pendências;
  • Quem precisa atualizar dados cadastrais.

Com o encerramento do prazo, a orientação é que os cidadãos não deixem para a última hora, diante da alta demanda registrada nos últimos dias.

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Tags:

eleições título de eleitor TRE -BA

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