ÚLTIMO DIA
Prazo para regularizar título de eleitor termina nesta quarta; saiba como
Em Salvador, o atendimento ocorre das 8h às 18h
O prazo para emissão do primeiro título de eleitor e regularização do documento termina nesta quarta-feira, 6, em todo o país. A data marca o último dia para que cidadãos possam ajustar a situação junto à Justiça Eleitoral e garantir a participação nas eleições de 2026.
Na Tribunal Regional Eleitoral da Bahia, o atendimento em Salvador ocorre das 8h às 18h, tanto nos cartórios eleitorais quanto na Central de Atendimento ao Público (CAP). Já no interior do estado, o funcionamento é das 8h às 15h, também nas CAPs e cartórios.
Além do atendimento presencial, o serviço também pode ser realizado pela internet, por meio do sistema de autoatendimento, disponível para eleitores que já possuem biometria cadastrada.
Serviços disponíveis
O prazo contempla os seguintes serviços:
- Emissão do primeiro título (alistamento eleitoral);
- Transferência de domicílio eleitoral;
- Revisão de dados cadastrais;
- Regularização de pendências.
- Documentos necessários
Documentos necessários
Para o atendimento, é necessário apresentar comprovante de residência atualizado e documento oficial com foto, como RG, CNH (modelo novo), passaporte ou carteira de trabalho. Também são aceitos documentos emitidos por conselhos profissionais, como OAB, CREA e CRM.
Homens que completam 19 anos no ano do alistamento devem apresentar comprovante de quitação com o serviço militar.
Leia Também:
Consequências para quem perder o prazo
Quem não regularizar a situação até esta quarta-feira ficará impedido de votar nas eleições de 2026, previstas para outubro. Além disso, poderá enfrentar restrições administrativas, como:
- Dificuldade para obter passaporte ou carteira de identidade;
- Impedimento para tomar posse em cargos públicos;
- Barreiras para matrícula em instituições públicas de ensino.
A partir de 7 de maio, o cadastro eleitoral será fechado em todo o país, incluindo o atendimento on-line, permanecendo indisponível até novembro de 2026.
Quem deve ficar atento
Devem procurar a Justiça Eleitoral:
- Jovens que vão votar pela primeira vez;
- Pessoas que mudaram de cidade;
- Eleitores com título cancelado ou pendências;
- Quem precisa atualizar dados cadastrais.
Com o encerramento do prazo, a orientação é que os cidadãos não deixem para a última hora, diante da alta demanda registrada nos últimos dias.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes