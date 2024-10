Árbrito é agredido por jogador em campeonato amador no DF

Árbrito foi atendido no local e levado ao Hospital com suspeita de traumatismo, mas lesão foi descartada - Foto: Reprodução

O árbitro Kelsey Raphael de Araujo Dias, 34, foi agredido pelo jogador Pedro Ivo, após aplicar um cartão amarelo, na tarde deste sábado, 21, durante um jogo de futebol amador no Setor de Clubes Esportivos Sul, no Distrito Federal.

O agressor desferiu um soco na cabeça do árbitro que caiu desmaiado, ao não aceitar receber a punição, de acordo com Ramay Nunes de Sá, presidente da Bora Soluções Esportivas, empresa organizadora do campeonato.

A vítima foi atendida no local e transportada ao hospital com suspeita de traumatismo, mas a lesão foi descartada após ressonância.

“Já presenciei várias situações de agressão a árbitros, e, infelizmente, isso se torna uma rotina”, disse Kelsey Raphael em coluna do Jornal Metrópoles que não localizou a defesa do agressor.

Na hora da confusão, um dos jogadores, bombeiro militar, tentou deter Pedro Ivo e dar voz de prisão, mas segundo testemunhas, o suspeito fugiu do local após agressão.

As imagens estavam sendo transmitidas ao vivo na internet pela organização do campeonato e auxiliarão nas investigações.

O caso é investigado como lesão corporal pela 1ª Delegacia de Polícia (Asa Sul).