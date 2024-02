Argentina alega falso turismo para barrar entrada de brasileiros | A TARDE

A Argentina, governada pelo presidente de ultradireita Javier Milei, dá sinais de que vai restringir o acesso de estrangeiros no país. Décadas de abertura permitiram que brasileiros e outros sul-americanos se mudassem para aproveitar as universidades públicas de forma gratuita.

Dados do Itamaraty de 2022 apontam que ao menos 10 mil brasileiros são universitários na Argentina, que conta com uma comunidade de 90 mil residentes, aproximadamente. Segundo relatos que circulam pela imprensa, viajantes estão sendo impedidos de entrar no país sob a alegação de "falsos turistas". As ações estariam se repetindo nos últimos dois meses.

O Portal A TARDE conversou com a estudante de medicina da Universidade de Buenos Aires, Talita Ferreira. Ela é de Salvador e está aproveitando as férias na capital baiana. Em entrevista, ela afirmou que ficou com medo quando começou a ler as notícias, mas logo se tranquilizou quando viu que não seria afetada por já ter documentação de residente.

"Me sinto tranquila porque já tenho a documentação de residente. Não há possibilidade de ser barrada. Quando saíram as notícias, fiquei com medo, mas depois pesquisei direitinho, vi que isso não me afetava diretamente", diz a brasileira.

Ela conta que aproveitou a oportunidade de estudar de maneira gratuita no país vizinho e que teve um processo "tranquilo", seguindo "todas as burocracias rigorosamente".

"Na verdade, eu costumo dizer que tive sorte. Todo meu processo foi bem tranquilo, talvez por eu seguir todas as burocracias rigorosamente. Porém, já escutei muitos relatos de pessoas que tiveram dificuldade com as documentações, com a questão do covid (fui pra lá em 2022, ainda exigia o teste) e da passagem de volta, foram barradas, perderam o valor da passagem", revela.

Eleito com um discurso de privatizações, o presidente Javier Milei tomou posse em dezembro de 2023. A postura do governante provocou temor nos estudantes das universidades públicas. O mandatário de ultradireita revelou intenção de cobrar taxas de estrangeiros que estudam de graça na Argentina.

"Já ouvi relatos de que o novo presidente tem a intenção de privatizar a faculdade para estrangeiros, não lembro ao certo se isso são para novos ingressantes ou não. Escutei também que o processo de entrada no país está mais restrito, tem gente sendo barrada ao tentar entrar no país sem a passagem de volta", aponta a estudante.

Assinado em 2004, o acordo bilateral entre Brasil e Argentina permite que todos os cidadãos da nação vizinha tenham o direito de permanecer por 90 dias no país, com o prazo podendo ser prorrogado por mais 90. Normalmente, este tempo é utilizado para organizar a documentação de maneira definitiva.

"Eles dão um prazo de três meses para você realizar a documentação, que é o prazo de turismo (até onde lembro), nesse período você entra com o trâmite para adquirir o DNI, acho que foi uma das partes mais fáceis. Normalmente, as pessoas acham que é um bicho de sete cabeças, mas na prática achei bem tranquilo", destaca Talita.

De acordo com o Consulado da República Argentina em Salvador, não costuma ser obrigatório que o viajante tenha passagem de volta para entrar no país como turista. Foi confirmado pelo Portal A TARDE ser necessário apenas RG ou Passaporte e que não receberam nenhuma orientação diferente desde a eleição de Javier Milei.

Sobre os estudantes que estariam sendo barrados nos aeroportos da Argentina, o Consulado afirmou que a Polícia Federal do país tem "livre arbítrio" e avalia os casos de forma isolada.

