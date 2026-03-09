Armas de fogo foram usadas em 47% das mortes de mulheres no Brasil

Entre 2020 e 2024, a média anual de homicídios femininos foi de 3,8 mil casos - Foto: Freepik

Em 2024, 47% dos homicídios contra mulheres ocorreram por meio de armas de fogo, segundo o levantamento ‘Pela Vida das Mulheres: o Papel da Arma de Fogo na Violência de Gênero’, do Instituto Sou da Paz.

A pesquisa, que foi divulgada no domingo, 8, data em que se comemora o Dia Internacional da Mulher, aponta que, no total, foram registrados 3.642 homicídios dolosos de mulheres, sendo 1.492 classificados como feminicídios.

Entre 2020 e 2024, a média anual de homicídios femininos foi de 3,8 mil casos e apresentou uma redução de 5% no período. Ao considerar o crimes com a utilização de arma de fogo, a redução foi de 15%, mas, ainda sim, é considerada a principal forma de agressão letal de mulheres.

Em 2024, 40% dos homicídios correspondiam ao crime de feminicídio, sendo 48% com uso de arma branca e 23% com arma de fogo. São considerados feminicídios os assassinatos de mulheres cometido por razões da condição de sexo feminino.

De acordo com o levantamento, em relação ao local do crime, 64% ocorreram em residência e 21% em via pública.

O número de mulheres mortas com uso de armas é maior na faixa etária entre 18 e 29 anos, com pico entre 18 e 24 anos.

Nos homicídios por outros meios, 61,2% equilavem a faixa dos aos 44 anos. Já em casos de feminicídio, 70,5% das vítimas possuem entre 18 e 44 anos.