Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BRASIL
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

PESQUISA

Armas de fogo foram usadas em 47% das mortes de mulheres no Brasil

Entre 2020 e 2024, a média anual de homicídios femininos foi de 3,8 mil casos

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

09/03/2026 - 12:18 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Entre 2020 e 2024, a média anual de homicídios femininos foi de 3,8 mil casos
Entre 2020 e 2024, a média anual de homicídios femininos foi de 3,8 mil casos -

Em 2024, 47% dos homicídios contra mulheres ocorreram por meio de armas de fogo, segundo o levantamento ‘Pela Vida das Mulheres: o Papel da Arma de Fogo na Violência de Gênero’, do Instituto Sou da Paz.

A pesquisa, que foi divulgada no domingo, 8, data em que se comemora o Dia Internacional da Mulher, aponta que, no total, foram registrados 3.642 homicídios dolosos de mulheres, sendo 1.492 classificados como feminicídios.

Tudo sobre Brasil em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Entre 2020 e 2024, a média anual de homicídios femininos foi de 3,8 mil casos e apresentou uma redução de 5% no período. Ao considerar o crimes com a utilização de arma de fogo, a redução foi de 15%, mas, ainda sim, é considerada a principal forma de agressão letal de mulheres.

Leia Também:

Crime de feminicídio pode ter pena máxima de 50 anos; entenda projeto
Chega de ouvir o assassino: nova série true crime muda visão sobre feminicídios
Homem é preso por feminicídio na RMS após alegar que esposa passou mal

Em 2024, 40% dos homicídios correspondiam ao crime de feminicídio, sendo 48% com uso de arma branca e 23% com arma de fogo. São considerados feminicídios os assassinatos de mulheres cometido por razões da condição de sexo feminino.

De acordo com o levantamento, em relação ao local do crime, 64% ocorreram em residência e 21% em via pública.

O número de mulheres mortas com uso de armas é maior na faixa etária entre 18 e 29 anos, com pico entre 18 e 24 anos.

Nos homicídios por outros meios, 61,2% equilavem a faixa dos aos 44 anos. Já em casos de feminicídio, 70,5% das vítimas possuem entre 18 e 44 anos.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

crime feminicídio Violência contra a mulher

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Entre 2020 e 2024, a média anual de homicídios femininos foi de 3,8 mil casos
Play

Mulher faz história ao ser a primeira a dirigir carreta elétrica da BYD no Brasil

Entre 2020 e 2024, a média anual de homicídios femininos foi de 3,8 mil casos
Play

Urgente! Muro do Aeroporto de Congonhas desaba após chuva; veja

Entre 2020 e 2024, a média anual de homicídios femininos foi de 3,8 mil casos
Play

Fazendo história: mulher ajuda a construir o maior prédio da Bahia

Entre 2020 e 2024, a média anual de homicídios femininos foi de 3,8 mil casos
Play

Talento que ilumina: conheça a jovem que aposta na elétrica automotiva

x