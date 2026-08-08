Ataque de onça-parda é impedido por pitbull da família dentro de casa

Um cachorro, da raça pitbull, evitou uma tragédia na casa de uma família com três crianças pequenas. O cão impediu o ataque de uma onça-parda, na madrugada desta quinta-feira, 6, dentro da própria residência, localizada em na Serra da Cantareira, na Zona Norte de São Paulo.

Ragnar teve o rosto rasgado, uma veia próxima ao coração comprometida e precisou passar por uma cirurgia de emergência. Para a família, o pitbull evitou que os moradores tivessem um possível encontro com a onça dentro de casa.

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O episódio aconteceu por volta das 3h da madrugada, quando Mirella, administradora e dona da casa, havia se levantado para amamentar a filha de três meses. Ragnar sempre teve o costume de acompanhá-la, mas correu para o corredor após ouvir um barulho.

A reação repentina do animal chamou a atenção da moradora e pouco depois, ela ouviu um rosnado, como se uma briga estivesse acontecendo do lado de fora. Neste momento, Mirella chamou o marido para verificar a situação.

Ainda com o corredor escuro, o marido percebeu que o pitbull brigava na porta dos fundos e, ao tentar puxar o cachorro pela pata, viu que se tratava de uma onça-parda adulta, lutando intensamente com o cão da família.

“Como a onça foi pega pelo Ragnar bem na porta, a gente acredita que ela já estava dentro da nossa casa quando ele sentiu o cheiro e saiu em disparada. Se não fosse ele, uma tragédia podia ter acontecido com as nossas crianças”, afirmou a administradora Mirella Ramos em entrevista ao G1.

O confronto entre Ragnar e a onça só terminou depois que a filha do meio do casal, de apenas 3 anos, começou a chorar e pediu que o cachorro voltasse para o quintal.

Naquele momento, o animal conseguiu se afastar da onça e chegar à outra entrada da residência, a qual estava com a porta aberta para que Ragnar pudesse ser retirado e socorrido.

Horas depois do confronto com o cachorro, câmeras de segurança do local registraram a movimentação da onça dentro do condomínio.

“Como é um condomínio fechado, a gente tinha o hábito de deixar a porta do fundo entreaberta para o Ragnar ir fazer xixi do lado de fora. Nesses seis meses que a gente mora aqui, houve relatos no condomínio da presença de vários animais silvestres, mas da onça só havia comentários aqui e ali de que ela tinha sido vista”, contou.

“A gente nunca ia imaginar que ela iria atacar o nosso cachorro”, declarou Mirella Ramos.

Rangar ficou gravemente ferido após confronto

Ragnar teve o rosto rasgado pela onça e chegou a ter uma veia próxima ao coração comprometida. O cachorro precisou ser submetido a uma cirurgia de emergência.

Ao todo, o pitbull levou 32 pontos na cabeça, perdeu as funções do lado esquerdo do rosto e também parte da gengiva.

Ragnar ainda precisa passar por uma segunda cirurgia, enquanto a família já gastou quase R$ 10 mil com o tratamento do cachorro.

Para tentar arrecadar parte do valor necessário para manter o animal internado em uma clínica de reabilitação, os familiares criaram uma vaquinha online. No entanto, não conseguiram dinheiro suficiente para custear o tratamento, e o pitbull passou a receber os medicamentos em casa.

Onça volta a aparecer perto da casa

Enquanto Ragnar ainda estava sob cuidados veterinários, a onça reapareceu, no dia seguinte, na escadaria da casa da família.

“Dessa vez a gente tava com tudo trancado. Mas ela já sacou que tem um animal ali que pode ser uma presa. Chamei a segurança do condomínio, mas eles só vieram com um segurança de moto. O que um cara sozinho vai conseguir fazer contra uma onça-parda, meu Deus?”, desabafou.

Mirella afirmou que entrou em contato com o serviço florestal e com a Defesa Civil municipal, mas não recebeu nenhum tipo de assistência para a situação.

“Depois do ataque, os vizinhos já abriram mais de 20 chamados, mas a Defesa Civil disse que só pode ir até lá se há um número grande de pedidos. Eles não dizem o que é um número grande. Mas estou apavorada, com medo dela voltar e surpreender algum de nós novamente chegando em casa”, contou.

Confira a nota da prefeitura sobre o caso

"A Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente (SVMA) e da Secretaria Municipal de Segurança Urbana (SMSU), informa que a Guarda Civil Metropolitana (GCM) e Divisão da Fauna Silvestre (DFS) não foram acionadas para essa ocorrência. Diante do caso, a DFS apurará os fatos.

As pastas orientam a população que, ao se deparar com animais silvestres, estejam eles feridos ou em situação de risco, não tente capturá-los ou afastá-los por conta própria. O munícipe deve acionar imediatamente a Guarda Civil Metropolitana (GCM), pelo telefone 153, ou a Divisão da Fauna Silvestre (DFS) da SVMA, pelo WhatsApp (11) 95220-0219, disponível diariamente das 8h às 17h. As equipes técnicas fornecerão as informações adequadas para lidar com a situação com segurança e, em casos de necessidade de manejo do animal, equipes especializadas da GCM atuarão na remoção segura do animal.

A SMSU informa ainda que a Guarda Civil Metropolitana mantém seis Inspetorias e uma Base de Defesa Ambiental distribuídas estrategicamente pela capital, responsáveis pelo patrulhamento de áreas verdes e pelo resgate de fauna silvestre em área urbana."

