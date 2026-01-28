Menu
SERVIÇO PÚBLICO

Atendimento do INSS será interrompido entre 28 e 30 de janeiro

Suspensão ocorre por modernização dos sistemas

Redação

Por Redação

28/01/2026 - 10:11 h

Meu INSS e Central 135 também ficarão fora do ar
O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) anunciou a prorrogação do prazo para contestação de descontos indevidos em benefícios previdenciários. Agora, aposentados e pensionistas terão até o dia 20 de março para questionar cobranças consideradas irregulares. A medida foi adotada em razão das instabilidades recentes registradas no sistema Meu INSS.

De acordo com o instituto, a contestação é uma etapa obrigatória para que o segurado possa, posteriormente, aderir ao acordo de devolução dos valores descontados de forma indevida. O procedimento pode ser feito por meio do Meu INSS, pela Central de Atendimento 135 ou presencialmente nas agências dos Correios.

Paralelamente, o INSS também comunicou a suspensão do atendimento presencial nas agências da Previdência Social entre os dias 28, 29 e 30 de janeiro. A interrupção ocorre em razão de um processo de modernização dos sistemas previdenciários, conduzido pela Dataprev, empresa responsável pela área de tecnologia da informação do órgão.

Segundo o instituto, a atualização tem como objetivo aprimorar a segurança, a estabilidade e o desempenho dos serviços oferecidos aos segurados. Durante esse período, não haverá atendimento presencial em nenhuma unidade do país.

Os canais digitais também sofrerão indisponibilidade temporária. O acesso ao Meu INSS, tanto pelo site quanto pelo aplicativo, além da Central 135, ficará suspenso a partir das 19h do dia 27 de janeiro, com previsão de normalização no dia 31.

Para minimizar os impactos da paralisação, o INSS informou que realizará atendimentos extraordinários nos fins de semana dos dias 17 e 18, e 24 e 25 de janeiro, antecipando serviços que já estavam agendados. Os beneficiários que não conseguirem comparecer nessas datas terão remarcação garantida para dias úteis.

x