Auditor investigado por agressão já foi condenado por fúria em mercado

David Cosac Júnior teria chutado carrinhos de compra e insultado gerente de estabelecimento - Foto: Reprodução

Esta não é a primeira vez que o auditor federal da Controladoria-Geral da União, David Cosac Júnior, nomeado em 2007, enfrenta a Justiça por descontrole emocional. Em 2019, ele foi condenado após um episódio em um supermercado, ocorrido dois anos antes.

Na ocasião, Cosac Júnior teria chutado carrinhos de compra e insultado o gerente do estabelecimento após uma divergência sobre o preço de produtos.

Processo

No processo administrativo e judicial da época, registros apontaram que o auditor tentou intimidar os funcionários valendo-se de sua função pública.

A conduta foi descrita nos autos como prova de "despreparo e soberba". O caso foi encerrado mediante um acordo de reparação financeira no valor de R$ 800.

David Cosac Júnior, que recebe R$ 25 mil mensais, já possuía condenação anterior por comportamento agressivo e uso do cargo para intimidar vítimas.

Expulsão

O governo federal iniciou o processo de expulsão de David Cosac Júnior, auditor federal da Controladoria-Geral da União (CGU), após a divulgação de vídeos que mostram ele agredindo uma mulher e uma criança de 4 anos em Águas Claras.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva classificou a conduta como "inadmissível" e ordenou a responsabilização imediata do servidor.

O crime foi no último dia 7 de dezembro, no estacionamento de um edifício residencial. As imagens das câmeras de segurança revelam o momento em que o auditor desfere tapas em um menino que estava no colo da mãe.

Com o impacto, ambos caem no chão. Cosac Júnior continua as agressões mesmo com as vítimas caídas, chegando a puxar o braço da criança e desferir um golpe violento contra a cabeça.

Medidas protetivas

Na última quarta-feira, 24, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT) estabeleceu medidas protetivas de urgência. O agressor está proibido de:

Aproximar-se da criança, mantendo distância mínima de 300 metros;

Estabelecer qualquer contato por meios digitais ou telefônicos;

Frequentar o endereço residencial da vítima.

A mulher, que também atua na CGU, dispensou proteção para si, mas a Polícia Civil (PCDF), por meio da 21ª Delegacia de Polícia, mantém a investigação ativa através da Seção de Atendimento à Mulher (SAM).

Resposta oficial

Pelas redes sociais, o presidente Lula afirmou ter determinado ao ministro da CGU, Vinícius de Carvalho, a abertura de processo interno para a "expulsão do serviço público do agressor". Segundo o Portal da Transparência, David Cosac Júnior ocupa o cargo de Auditor Federal de Finanças e Controle com vencimentos brutos superiores a R$ 25 mil.

Até o fechamento desta edição, a defesa do auditor não havia se pronunciado oficialmente sobre os novos fatos.