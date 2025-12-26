Menu
BRASIL
REINCIDÊNCIA

Auditor investigado por agressão já foi condenado por fúria em mercado

David Cosac já havia sido condenado após episódio em um supermercado

Rodrigo Tardio

Por Rodrigo Tardio

26/12/2025 - 10:29 h
David Cosac Júnior teria chutado carrinhos de compra e insultado gerente de estabelecimento
David Cosac Júnior teria chutado carrinhos de compra e insultado gerente de estabelecimento

Esta não é a primeira vez que o auditor federal da Controladoria-Geral da União, David Cosac Júnior, nomeado em 2007, enfrenta a Justiça por descontrole emocional. Em 2019, ele foi condenado após um episódio em um supermercado, ocorrido dois anos antes.

Na ocasião, Cosac Júnior teria chutado carrinhos de compra e insultado o gerente do estabelecimento após uma divergência sobre o preço de produtos.

Processo

No processo administrativo e judicial da época, registros apontaram que o auditor tentou intimidar os funcionários valendo-se de sua função pública.

A conduta foi descrita nos autos como prova de "despreparo e soberba". O caso foi encerrado mediante um acordo de reparação financeira no valor de R$ 800.

David Cosac Júnior, que recebe R$ 25 mil mensais, já possuía condenação anterior por comportamento agressivo e uso do cargo para intimidar vítimas.

Expulsão

O governo federal iniciou o processo de expulsão de David Cosac Júnior, auditor federal da Controladoria-Geral da União (CGU), após a divulgação de vídeos que mostram ele agredindo uma mulher e uma criança de 4 anos em Águas Claras.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva classificou a conduta como "inadmissível" e ordenou a responsabilização imediata do servidor.

O crime foi no último dia 7 de dezembro, no estacionamento de um edifício residencial. As imagens das câmeras de segurança revelam o momento em que o auditor desfere tapas em um menino que estava no colo da mãe.

Com o impacto, ambos caem no chão. Cosac Júnior continua as agressões mesmo com as vítimas caídas, chegando a puxar o braço da criança e desferir um golpe violento contra a cabeça.

Medidas protetivas

Na última quarta-feira, 24, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT) estabeleceu medidas protetivas de urgência. O agressor está proibido de:

Aproximar-se da criança, mantendo distância mínima de 300 metros;

Estabelecer qualquer contato por meios digitais ou telefônicos;

Frequentar o endereço residencial da vítima.

A mulher, que também atua na CGU, dispensou proteção para si, mas a Polícia Civil (PCDF), por meio da 21ª Delegacia de Polícia, mantém a investigação ativa através da Seção de Atendimento à Mulher (SAM).

Resposta oficial

Pelas redes sociais, o presidente Lula afirmou ter determinado ao ministro da CGU, Vinícius de Carvalho, a abertura de processo interno para a "expulsão do serviço público do agressor". Segundo o Portal da Transparência, David Cosac Júnior ocupa o cargo de Auditor Federal de Finanças e Controle com vencimentos brutos superiores a R$ 25 mil.

Até o fechamento desta edição, a defesa do auditor não havia se pronunciado oficialmente sobre os novos fatos.

