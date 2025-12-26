Menu
FUTURO

Destino de espião russo em Brasília depende da decisão de Lula

Ministério da Justiça avalia pedidos de extradição disputados entre Moscou e Washington

Rodrigo Tardio

Por Rodrigo Tardio

26/12/2025 - 8:16 h
Cherkasov é pivô de embate diplomático entre as duas maiores potências nucleares do mundo
Cherkasov é pivô de embate diplomático entre as duas maiores potências nucleares do mundo

O futuro de Sergey Vladimirovich Cherkasov, o espião russo preso no Brasil desde o fim de 2022, entrou em sua fase decisiva e aguarda agora uma definição política do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Detido sob a falsa identidade do brasileiro Victor Muller, Cherkasov cumpre pena em presídio federal, mas uma recente atualização jurídica abriu caminho para sua extradição antecipada.

O Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Jurídica Internacional (DRCI), do Ministério da Justiça, recebeu este mês a confirmação da 15ª Vara Federal do Distrito Federal de que não existem mais processos pendentes contra o cidadão russo na capital.

A ausência de ações judiciais em curso era o principal impeditivo legal para o envio do preso ao exterior.

Disputa geopolítica

Cherkasov é pivô de um embate diplomático entre as duas maiores potências nucleares do mundo.

A Rússia, por exemplo, foi a primeira a solicitar a extradição, alegando que o agente é procurado por tráfico internacional de drogas.

A Policia Federal brasileira, contudo, vê a acusação com ceticismo, suspeitando ser um artifício para garantir o retorno do espião ao seu país de origem.

Já o governo americano, amparado por investigações da CIA, também reivindica o preso. Washington afirma que Cherkasov atuou como espião em solo norte-americano enquanto estudava em uma universidade local sob sua identidade falsa.

Bastidores e investigação

Embora o Ministério da Justiça esteja finalizando o parecer técnico, a palavra final será do Palácio do Planalto. Fontes próximas ao caso afirmam que a decisão será tratada como uma questão de soberania e política externa.

Internamente, a Polícia Federal concluiu em junho de 2025 que não há novos inquéritos contra ele, mantendo-o apenas como parte de uma investigação mais ampla sobre uma rede de dez espiões russos que utilizavam o Brasil como base de operações.

Entre investigadores, o sentimento é de que a extradição ocorrerá "cedo ou tarde", o que, na prática, pode encerrar as frentes de investigação sobre a infiltração russa no país.

Atualmente, Cherkasov divide o sistema penitenciário de segurança máxima em Brasília com detentos de alta periculosidade, como o líder do PCC, Marcos Willians Herbas Camacho, o Marcola.

