Adolescente morre após cair em barranco durante festa de Natal

Adolescente de 13 anos - Foto: Reprodução/Redes Sociais

O adolescente Claudio Junior Rosa Alves, de 13 anos, foi encontrado morto pelos familiares em um barranco na noite de Natal, em Orleans, no Sul de Santa Catarina. De acordo com a Polícia Militar, o garoto estava inconsciente e foi localizado a poucos metros da bicicleta que utilizava, o que levanta a suspeita de uma queda do veículo.

Segundo a PM, o adolescente havia saído de casa durante uma confraternização em família para buscar um jogo de dominó. Diante da demora para retornar, os parentes iniciaram as buscas e o encontraram próximo à residência.

O menino foi socorrido e encaminhado a um hospital da região, que comunicou a ocorrência à Polícia Militar no início da madrugada desta quinta-feira, 25.

Ainda conforme a polícia, no atendimento hospitalar não foram identificadas lesões aparentes, apenas um leve inchaço no pescoço. A Polícia Científica foi acionada para realizar a perícia e auxiliar no esclarecimento das causas da morte.

Um boletim de ocorrência foi registrado, e o caso está sendo investigado pela Polícia Civil.