Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BRASIL
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

BRASIL

Adolescente morre após cair em barranco durante festa de Natal

Corpo foi encontrado a poucos metros da bicicleta que utilizava

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

26/12/2025 - 7:47 h
Adolescente de 13 anos
Adolescente de 13 anos -

O adolescente Claudio Junior Rosa Alves, de 13 anos, foi encontrado morto pelos familiares em um barranco na noite de Natal, em Orleans, no Sul de Santa Catarina. De acordo com a Polícia Militar, o garoto estava inconsciente e foi localizado a poucos metros da bicicleta que utilizava, o que levanta a suspeita de uma queda do veículo.

Segundo a PM, o adolescente havia saído de casa durante uma confraternização em família para buscar um jogo de dominó. Diante da demora para retornar, os parentes iniciaram as buscas e o encontraram próximo à residência.

Tudo sobre Brasil em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

O menino foi socorrido e encaminhado a um hospital da região, que comunicou a ocorrência à Polícia Militar no início da madrugada desta quinta-feira, 25.

Leia Também:

PF apura desvio milionário de verbas da saúde em hospitais municipais
Justiça concede medida protetiva à criança agredida por auditor da CGU
Onda de calor: cidade registra quase mil atendimentos médicos

Ainda conforme a polícia, no atendimento hospitalar não foram identificadas lesões aparentes, apenas um leve inchaço no pescoço. A Polícia Científica foi acionada para realizar a perícia e auxiliar no esclarecimento das causas da morte.

Um boletim de ocorrência foi registrado, e o caso está sendo investigado pela Polícia Civil.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

acidente adolescente Morte polícia militar

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Adolescente de 13 anos
Play

Vídeo: mulher reage a assalto à mão armada e troca tiros com bandidos

Adolescente de 13 anos
Play

Vídeo: mulher é presa após destruir imagem de santo em presépio

Adolescente de 13 anos
Play

Brasileiros mortos na Ucrânia viram comida de porcos e cachorros, diz ex-soldado

Adolescente de 13 anos
Play

Bolsonaro Free? Eduardo vai até local sagrado em Israel e faz pedido

x