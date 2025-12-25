Menu
BRASIL
BRASIL

Onda de calor: cidade registra quase mil atendimentos médicos

Sintomas registrados foram tontura, fraqueza, desmaios e queimaduras solares

Victoria Isabel

Por Victoria Isabel

25/12/2025 - 20:18 h
O alerta de calor permanece válido -

O número de atendimentos médicos possivelmente relacionados ao calor no Rio de Janeiro chegou a 973 em apenas dois dias, segundo dados da Secretaria Municipal de Saúde. O aumento ocorre em meio a uma onda de calor intenso que atinge a capital fluminense e outras cidades do estado, mantendo o município em nível 3 de calor, em uma escala que vai até 5.

De acordo com a prefeitura, os principais sintomas registrados nas unidades de saúde foram tontura, fraqueza, desmaios e queimaduras solares. A Secretaria Municipal de Saúde informou que o volume de atendimentos está dentro do esperado para o nível atual de calor enfrentado pela cidade.

Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, ao menos 20 cidades do estado do Rio de Janeiro estão em alerta de calor severo ou extremo, incluindo a capital. A previsão indica que o cenário pode se manter até esta quinta-feira, 25, com possibilidade de prorrogação.

Diante do quadro, a Secretaria Municipal de Saúde reforça as orientações à população: manter a hidratação constante, evitar exposição ao sol entre 10h e 16h, usar roupas leves, evitar o consumo de bebidas alcoólicas e procurar uma unidade de saúde em caso de tontura, mal-estar ou desmaios.

x