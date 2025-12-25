Brasileiro surfa onda de quase 30 metros e desafia recorde mundial

Onda gigante - Foto: Jayden/Divulgação

A maior onda já surfada na história pode ser a do brasileiro Rodrigo Koxa, de 46 anos, registrada na última sexta-feira, 19. O paredão, com cerca de 30 metros de altura, foi encarado pelo surfista na Praia do Norte, em Nazaré, em Portugal, e o recoloca como forte candidato a retomar o recorde mundial do Guinness.

As medições preliminares indicam que a onda teria atingido aproximadamente 29,15 metros, superando a marca atual do alemão Sebastian Steudtner, de 26,21 metros, registrada em 2020.



A medição inicial foi realizada por Paulo Vinicius Lopes, responsável também pela análise da onda que levou Koxa ao recorde em 2017. O método compara o tamanho do corpo do surfista com a altura da onda a partir de imagens e vídeos, seguindo critérios adotados pela WSL e pelo Guinness World Records.

Caso a marca seja confirmada, o brasileiro também desponta como favorito ao prêmio Big Wave Challenge, cujo resultado deve ser divulgado após o fim da temporada de ondas gigantes, por volta de abril.

As análises das ondas ficam sob responsabilidade de especialistas ligados ao Big Wave Challenge e ao Guinness, que avaliam não apenas a altura, mas também o percurso, o controle do surfista e se a onda foi completada integralmente.

O cenário dessas façanhas é o Canhão de Nazaré, uma gigantesca ravina submarina com mais de 230 quilômetros de extensão e profundidade superior a 5 mil metros. Esse fenômeno natural potencializa as ondulações do Atlântico, criando ondas de força e velocidade extremas. Por conta do risco, o surfe em Nazaré é feito com a técnica do tow-in, com apoio de jet skis, equipes de resgate e observadores em comunicação constante.