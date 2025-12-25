Vasco prepara "barca" para dispensa de jogadores

Escudo do Vasco - Foto: Matheus Lima/Vasco

O Vasco já começou o planejamento para a temporada de 2026. Após mais uma temporada marcada por instabilidades e oscilações, e com Fernando Diniz sinalizando à diretoria que pretende usar a base deste elenco, o clube prepara uma "barca" de jogadores para dispensa.

A primeira saída já confirmada é a do atacante Jean David, que chegou ao clube no meio de 2024. O jogador não conseguiu firmar uma sequência com a camisa cruzmaltina e teve o seu contrato encerrado na segunda-feira, dia 22.

O segundo nome muito próximo da saída é o do meia Paulinho Paula. O atleta recebeu sondagens de outros times brasileiros e sua permanência é dada como difícil dentro do clube.

Além desses, outros jogadores com contratos perto do fim não devem ficar para o próximo ciclo, entre eles: os goleiros Alexander, Alan Vitor e Pablo, o zagueiro Maurício Lemos e o atacante Cauã Paixão.

O único jogador que vai contra esse movimento é Puma Rodríguez. Ao longo desta temporada de 2025, ele soma 43 jogos, com cinco participações em gol (dois gols e três assistências).

Entre os atletas que retornam de empréstimo, nomes como Maxime e Sforza não constam nos planos da equipe, assim como Lucas Eduardo e Maicon. A temporada do Vasco começa no dia 14 de janeiro, quando ele estreia pelo campeonato carioca, quando enfrenta o Maringá, no São Januário, no campeonato brasileiro ele começa no dia 28 de janeiro, contra o Mirassol, fora de casa.