Algoz na Sula, América de Cali mira goleiro campeão do Nordeste pelo Bahia

Responsável por encerrar o sonho internacional da torcida azul, vermelha e branca na Copa Sul-Americana de 2025, o América de Cali iniciou negociações para a contratação de um goleiro ex-Bahia: o Pivete de Aço Jean Fernandes — ou, como é conhecido, “Jeanzinho”.

Segundo informações do jornalista Julián Capera, da ESPN Colômbia, o América de Cali negocia com o Cerro Porteño, do Paraguai, a contratação do arqueiro, que defende a meta do clube paraguaio há quatro temporadas.

Formado nas categorias de base do Esquadrão e filho de Jean Fernandes Pai — que atuou não apenas pelo Bahia, mas também pelo rival Vitória —, “Jeanzinho” acumula passagens por São Paulo e Atlético-GO antes de ser transferido em definitivo ao Cerro Porteño. No Paraguai, o goleiro soma 166 partidas disputadas e um título do Campeonato Paraguaio Clausura.

Carreira no Bahia

No Bahia, “Jeanzinho” foi promovido ao elenco profissional em 2015, temporada na qual disputou 16 partidas. No entanto, sua trajetória naquele ano ficou marcada por uma falha na final da Copa do Nordeste, diante do Ceará, que acabou custando caro, com o título escapando do Tricolor.

Em 2016, já integrado ao elenco principal, mas ainda marcado pelo erro, o goleiro teve menos oportunidades, atuando em apenas quatro jogos. Ainda assim, fez parte do grupo que conquistou o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro.

Já em 2017, assumiu de vez a titularidade da meta tricolor. Naquele ano, disputou 56 partidas e se “redimiu” da falha em 2015, sendo peça importante na conquista do título da Copa do Nordeste — o terceiro da história do clube até então.

Ao todo, pelo Tricolor de Aço, Jean Fernandes disputou 76 jogos, conquistou um título da Copa do Nordeste e o Campeonato Baiano de 2015.