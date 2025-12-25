Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

MERCADO DA BOLA

Algoz na Sula, América de Cali mira goleiro campeão do Nordeste pelo Bahia

Arqueiro defende o Cerro Porteño há quatro temporadas

Téo Mazzoni

Por Téo Mazzoni

25/12/2025 - 14:56 h
Goleiro campeão do Nordeste pelo Bahia desperta interesse do América de Cali
Goleiro campeão do Nordeste pelo Bahia desperta interesse do América de Cali -

Responsável por encerrar o sonho internacional da torcida azul, vermelha e branca na Copa Sul-Americana de 2025, o América de Cali iniciou negociações para a contratação de um goleiro ex-Bahia: o Pivete de Aço Jean Fernandes — ou, como é conhecido, “Jeanzinho”.

Jean foi campeão do Nordeste em 2017
Jean foi campeão do Nordeste em 2017 | Foto: Felipe Oliveira / EC Bahia

Segundo informações do jornalista Julián Capera, da ESPN Colômbia, o América de Cali negocia com o Cerro Porteño, do Paraguai, a contratação do arqueiro, que defende a meta do clube paraguaio há quatro temporadas.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Formado nas categorias de base do Esquadrão e filho de Jean Fernandes Pai — que atuou não apenas pelo Bahia, mas também pelo rival Vitória —, “Jeanzinho” acumula passagens por São Paulo e Atlético-GO antes de ser transferido em definitivo ao Cerro Porteño. No Paraguai, o goleiro soma 166 partidas disputadas e um título do Campeonato Paraguaio Clausura.

Leia Também:

Bahia não será prioridade em volta ao Brasil, afirma Anderson Talisca
Novo técnico do Botafogo já foi alvo de críticas de ex-Bahia
Bahia deve fazer intertemporada fora do Brasil durante a Copa do Mundo

Carreira no Bahia

No Bahia, “Jeanzinho” foi promovido ao elenco profissional em 2015, temporada na qual disputou 16 partidas. No entanto, sua trajetória naquele ano ficou marcada por uma falha na final da Copa do Nordeste, diante do Ceará, que acabou custando caro, com o título escapando do Tricolor.

Em 2016, já integrado ao elenco principal, mas ainda marcado pelo erro, o goleiro teve menos oportunidades, atuando em apenas quatro jogos. Ainda assim, fez parte do grupo que conquistou o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro.

Já em 2017, assumiu de vez a titularidade da meta tricolor. Naquele ano, disputou 56 partidas e se “redimiu” da falha em 2015, sendo peça importante na conquista do título da Copa do Nordeste — o terceiro da história do clube até então.

Ao todo, pelo Tricolor de Aço, Jean Fernandes disputou 76 jogos, conquistou um título da Copa do Nordeste e o Campeonato Baiano de 2015.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

América de Cali Bahia Cerro Porteño Jean Fernandes mercado da bola Sul-Americana 2025

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Goleiro campeão do Nordeste pelo Bahia desperta interesse do América de Cali
Play

Prefeito de Serrinha é flagrado no Catar em final do Flamengo após 'viagem secreta'

Goleiro campeão do Nordeste pelo Bahia desperta interesse do América de Cali
Play

Ex-UFC baiano desaparece após mergulho em rio

Goleiro campeão do Nordeste pelo Bahia desperta interesse do América de Cali
Play

Ele fica! Bahia anuncia renovação de contrato de Everton Ribeiro

Goleiro campeão do Nordeste pelo Bahia desperta interesse do América de Cali
Play

Cadeiras arremessadas: caos marca estreia de turnê de Messi na Índia

x