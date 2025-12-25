Criança de 4 anos morre após se afogar em piscina de centro esportivo

Centro Esportivo - Foto: Divulgação/Marcelo Pereira

Uma criança morreu afogada após um incidente ocorrido na piscina do Centro Esportivo Lapa, conhecido como Pelezão, na zona oeste de São Paulo. O caso aconteceu por volta das 17h de terça-feira, 23.

De acordo com a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer (SEME), a piscina funcionava normalmente e havia equipe de salva-vidas de plantão no momento do ocorrido. Os profissionais realizaram imediatamente os procedimentos de resgate até a chegada das equipes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar.

Apesar das tentativas de reanimação feitas pelo Samu, a vítima não resistiu. A autoridade policial solicitou exames periciais ao Instituto de Criminalística e ao Instituto Médico-Legal (IML) para apurar as circunstâncias da morte.

A Guarda Civil Municipal (GCM) também foi acionada e auxiliou na preservação do local. A ocorrência foi registrada no 91º Distrito Policial (Ceasa) como homicídio culposo, caracterizado por negligência por omissão imprópria.

Em nova nota, a SEME lamentou profundamente o ocorrido, afirmou que aguarda a conclusão dos laudos periciais e informou que o caso segue sob acompanhamento das autoridades competentes para esclarecimento das causas do óbito.