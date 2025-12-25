Justiça concede medida protetiva à criança agredida por auditor da CGU

David Cosac Júnior pode ser demitido da CGU. - Foto: Reprodução

O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT) concedeu, na quarta-feira, 24, medidas protetivas contra o auditor da Controladoria-Geral da União (CGU), David Cosac Júnior, 50 anos. O servidor público foi flagrado em vídeo agredindo uma mulher de 40 anos e o filho dela, uma criança de quatro, em Águas Claras, no Distrito Federal.

O Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Águas Claras concedeu as medidas em favor da criança. Por sua vez, a mulher dispensou medidas protetivas para si mesma. Ela justificou que ambos trabalham no mesmo órgão e moram próximos, e que ele teria garantido que não a procuraria. No entanto, considerou prudente a proteção para o filho. As informações são do portal Metrópoles.

Tudo sobre Brasil em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

As medidas protetivas estabelecidas pela Justiça determinam que David está proibido de se aproximar da vítima, devendo manter uma distância mínima de 300 metros. Além disso, foi imposta a proibição de manter contato com o menor por qualquer meio de comunicação.

Demissão

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) determinou que a CGU abra, em caráter imediato, um procedimento administrativo contra o auditor David Cosac Júnior.

Em publicação nas redes sociais o chefe do Executivo afirmou que a conduta é “inadmissível” e exige uma resposta firme do Poder Público, especialmente por se tratar de um funcionário do Estado.

Lula instruiu o controlador-geral, Vinícius de Carvalho, a conduzir o processo interno visando a responsabilização e a expulsão do agressor dos quadros públicos.