Autor de ataque a creche em Blumenau pega mais de 200 anos de cadeia

O autor do ataque que matou quatro crianças em uma creche, na cidade de Blumenau, no Vale do Itajaí, em Santa Catarina, foi condenado a 220 anos de prisão em regime fechado durante sessão de júri popular. Ele não pode recorrer da decisão em liberdade. O julgamento aconteceu nesta quinta-feira, 29.

O homem foi condenado por quatro homicídios qualificados e cinco tentativas de homicídio qualificado. As qualificadoras são motivo torpe, meio cruel, uso de recurso que dificultou a defesa das vítimas e crime contra vítimas menores de 14 anos. O assassinato aconteceu no dia 5 de abril de 2023. As vítimas tinham entre 4 e 7 anos. O homem se entregou à polícia e está preso desde então.

As vítimas, quatro crianças que estavam na escola, tinham idades de 4 a 7 anos:

Bernardo Cunha Machado - 5 anos

Bernardo Pabst da Cunha - 4 anos

Larissa Maia Toldo - 7 anos

Enzo Marchesin Barbosa - 4 anos