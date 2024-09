Jovem morre após ser atingido por transformador que caiu de poste

Corpo de Luiz Felipe Silva foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Niterói. - Foto: Reprodução

Um homem, identificado como Luiz Felipe Silva, de 21 anos, morreu após ser atingido por um transformador que caiu de um poste na cidade de Niterói (RJ), nesta quarta-feira, 28.

Ele estava passando pela Rua Professor Florestan Fernandes, em Camboinhas, quando um caminhão bateu em um poste e a estrutura caiu sobre o ciclista. O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas ao chegar ao local, constataram que a vítima já estava sem vida.

A Polícia Civil vai averiguar as imagens das câmeras de segurança para esclarecer as causas do acidente. O corpo de Luiz Felipe Silva foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Niterói.