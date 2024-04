Acidente com 11 veículos e um caminhão deixa sete feridos no Rio | A TARDE

Um acidente grave deixou sete pessoas feridas, na manhã desta sexta-feira, 22, em Niterói, Região Metropolitana do Rio de Janeiro. Cerca de 11 veículos se envolveram na batida e ficaram destruídos.

De acordo com testemunhas, um caminhão que transportava frangos congelados perdeu o controle e arrastou carros, motos e um ônibus na Alameda São Boaventura, no bairro do Fonseca. Alguns veículos foram prensados e acabaram subindo a calçada, invadindo lojas que ainda estavam fechadas.

O acidente foi registrado por volta das 7h30. A rua foi interditada após o acidente. O Corpo de Bombeiros foi acionado e precisou jogar água na pista por consequência do derramamento de combustível.

Uma moto ficou completamente destruída após ser atropelada por um caminhão. Por sorte, o condutor abandonou a moto antes e não se feriu.

Os feridos foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros na calçada e encaminhados para o Hospital Estadual Azevedo Lima. Ainda não há informações sobre o estado de saúde das vítimas.