Avião bate em pássaro e motor pega fogo durante voo em cidade movimentada

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Um avião da Gol precisou retornar ao Aeroporto Internacional do Recife nesta segunda-feira, 5, após um pássaro atingir um dos motores da aeronave durante o voo. O incidente provocou chamas e estrondos que foram registrados por moradores da Região Metropolitana da capital pernambucana.

A aeronave havia decolado do Recife com destino a Guarulhos, em São Paulo, quando ocorreu a colisão. O motor direito foi atingido e os passageiros ficaram desesperados.

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Após o problema, o piloto decidiu retornar ao aeroporto de origem. Antes do pouso, foi realizado um procedimento para reduzir o peso da aeronave por meio da queima de combustível.

Sem declaração de emergência

Segundo a Aena Brasil, responsável pela administração do terminal, o avião operava o voo GL 1587. Apesar do retorno, não houve declaração de emergência.

O pouso aconteceu às 13h47 e, após a aterrissagem, os passageiros desembarcaram. A Gol informou que o procedimento ocorreu normalmente e sem novas intercorrências. A aeronave foi encaminhada para manutenção.

A companhia explicou que a ocorrência é conhecida como "bird strike", termo utilizado para colisões envolvendo aves e aeronaves.

Cenipa vai investigar ocorrência

O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) foi comunicado sobre o caso.

De acordo com a Força Aérea Brasileira (FAB), uma análise inicial dos dados disponíveis classificou a ocorrência como um "incidente aeronáutico".

As informações ainda estão sendo consolidadas e deverão ser disponibilizadas posteriormente no Painel SIPAER. O caso será analisado conforme os protocolos previstos para investigação de ocorrências envolvendo a aviação civil.