Avião com brasileiros deportados tinha oito crianças de até 10 anos

O perfil etário das pessoas que desembarcaram tinham concentração entre 21 e 40 anos - Foto: Raul Lansky/MDHC

Mais de 100 brasileiros deportados pelos Estados Unidos pousaram nesta sexta-feira, 7, em Fortaleza (CE), entre eles, oito crianças de até 10 anos. Conforme o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, o perfil etário das pessoas que desembarcaram tinham concentração entre 21 e 40 anos

Ainda segundo o ministério, a maioria dos repatriados é composta por jovens adultos do sexo masculino viajando desacompanhados. Do total, 71% dos deportados (79 pessoas) têm entre 21 e 40 anos e 11 adolescentes/jovens de 11 a 20 anos.

Durante o voo, os brasileiros foram mantidos algemados, mesmo não sendo criminosos, e relataram que ficaram 12 horas sem alimentação. Nenhum dos passageiros estava sob alerta da Interpol.

Ainda conforme o ministério, eram 85 homens (76,5% do total) e 26 mulheres (23,5%). A maioria viajava sozinha: 71 homens e 12 mulheres estavam desacompanhados. Por outro lado, 28 pessoas (25% do grupo) foram repatriadas em núcleos familiares, o que inclui possivelmente crianças e adultos acompanhados por parentes.

A secretária de direitos humanos do Ceará, Socorro França, informou que os passageiros viajaram com algemas nas mãos e nos pés, e que elas foram retiradas no momento em que o avião pousou no Brasil. O avião trouxe 111 brasileiros, entre homens e mulheres adultos, adolescentes e crianças.