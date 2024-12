Avião da Voepass volta para aeroporto após apresentar problema técnico

- Foto: Divulgação

Um avião da Voepass apresentou um problema técnico nesta terça-feira e precisou retornar ao aeroporto. O aviã tinha como destino o Aeroporto de Guarulhos precisou retornar ao Aeroporto Leite Lopes, em Ribeirão Preto (SP), no interior paulista, após apresentar uma “intercorrência técnica”.

Em nota, a companhia aérea informou que um outro avião da companhia realizou a operação e que o voo decolou normalmente às 7h29, após 1h49 de atraso, porém não detalhou o problema ocorrido com a aeronave que estava prevista para realizar o trecho.

“O envio de aeronaves para manutenção é algo que faz parte da rotina de todas as companhias aéreas do mundo, e que em hipótese nenhuma os aviões da empresa decolam sem estar em estrita conformidade com o que estipulam o fabricante do ATR e dos órgãos reguladores”, afirmou.

Ainda segundo a aérea, todos os passageiros do voo 2212 foram atendidos dentro das normas previstas pela ANAC, através da Resolução 400, que dispõe sobre as Condições Gerais de Transporte aplicáveis aos atrasos e cancelamentos de voos.