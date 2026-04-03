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ACIDENTE

Avião de pequeno porte cai em restaurante e deixa três mortos

A queda da aeronave deixou o estabelecimento em chamas

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

03/04/2026 - 14:18 h

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O avião caiu em um estabelecimento comercial
O avião caiu em um estabelecimento comercial -

Um avião de pequeno porte caiu em um restaurante em Capão da Canoa, no litoral norte do Rio Grande do Sul, na manhã desta sexta-feira, 3. A queda provocou um incêndio no estabelecimento e deixou cerca de três pessoas mortas.

A Brigada Militar (BM) confirmou a morte do piloto da aeronave, que não teve sua identidade revelada, e o Corpo de Bombeiros informou sobre o falecimento de outras duas vítimas, que também estavam a bordo do avião durante o acidente.

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Em um vídeo, registrado por uma câmera de segurança, é possível ver o momento exato em que a aeronave perdeu altitude e cai no estabelecimento, que estava fechado e foi tomado por uma grande quantidade de chamas.

De acordo com informações preliminares, a aeronave voava em baixa altitude quando começou a perder altura e caiu na área residencial. Uma casa ao lado do prédio precisou ser evacuada às pressas após o acidente.

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