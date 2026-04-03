Avião de pequeno porte cai em restaurante e deixa três mortos

O avião caiu em um estabelecimento comercial - Foto: Reprodução | X

Um avião de pequeno porte caiu em um restaurante em Capão da Canoa, no litoral norte do Rio Grande do Sul, na manhã desta sexta-feira, 3. A queda provocou um incêndio no estabelecimento e deixou cerca de três pessoas mortas.

A Brigada Militar (BM) confirmou a morte do piloto da aeronave, que não teve sua identidade revelada, e o Corpo de Bombeiros informou sobre o falecimento de outras duas vítimas, que também estavam a bordo do avião durante o acidente.

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Em um vídeo, registrado por uma câmera de segurança, é possível ver o momento exato em que a aeronave perdeu altitude e cai no estabelecimento, que estava fechado e foi tomado por uma grande quantidade de chamas.

Na manhã desta sexta-feira (3), um acidente aéreo mobilizou equipes de emergência em Capão da Canoa, no litoral norte do Rio Grande do Sul. Um avião de pequeno porte caiu sobre um restaurante localizado em frente à pista de decolagem, provocando um incêndio de grandes proporções… pic.twitter.com/Ecv276L4Nl — Portal Roma News (@RomaNewsOficial) April 3, 2026

De acordo com informações preliminares, a aeronave voava em baixa altitude quando começou a perder altura e caiu na área residencial. Uma casa ao lado do prédio precisou ser evacuada às pressas após o acidente.