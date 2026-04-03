Helicóptero cai no mar em pouso forçado na Praia da Barra da Tijuca

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Apesar do susto, não houve feridos - Foto: Reprodução | TV Globo

Um helicóptero realizou um pouso forçado no mar da Barra da Tijuca, na manhã desta sexta-feira, 3, e mobilizou equipes de resgate na Zona Oeste do Rio de Janeiro. O incidente aconteceu próximo à faixa de areia, entre os postos 3 e 4.

Apesar do susto, os três ocupantes da aeronave, o piloto e dois turistas estrangeiros, saíram conscientes e sem ferimentos. Eles conseguiram deixar o helicóptero antes mesmo da chegada do socorro.

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Piloto experiente evitou tragédia

A aeronave, um modelo Robinson 44, realizava um voo panorâmico quando apresentou problemas e precisou descer de emergência.

O piloto, identificado como Adonis de Oliveira, policial civil com experiência em operações aéreas, estava de folga e havia sido contratado para o passeio turístico, que partiu da região do Pontal.

Ele conseguiu conduzir o helicóptero até uma área próxima à arrebentação, evitando uma queda em alto-mar. A ausência de banhistas no local também contribuiu para que não houvesse vítimas.

Resgate rápido e sem feridos

De acordo com o Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro, o chamado foi registrado por volta das 11h20. Guarda-vidas que atuavam na região prestaram o primeiro atendimento, com apoio de uma moto aquática que passava pelo local.

Os três ocupantes foram classificados como vítimas leves e retirados da água com segurança, sendo liberados ainda na praia.

Helicóptero afundou parcialmente

Após o pouso forçado, a aeronave afundou cerca de dois metros até atingir o fundo do mar e acabou tombando, ficando com parte da estrutura visível acima da água. A baixa profundidade do trecho e o fato de o helicóptero não possuir portas facilitaram a saída rápida dos ocupantes.

O caso será analisado pelas autoridades competentes para identificar as causas da falha que levou ao pouso de emergência.

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