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BRASIL

Homem esconde morte da mãe e desvia R$ 1,6 milhão da FAB por 13 anos

Caso foi julgado em São Paulo e resultou em pena de cinco anos de reclusão

Isabela Cardoso

Por Isabela Cardoso

03/04/2026 - 12:03 h

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Crime foi caracterizado como lavagem de dinheiro
Crime foi caracterizado como lavagem de dinheiro -

Um homem foi condenado pela Justiça Militar da União por manter, durante mais de 13 anos, o recebimento irregular de uma pensão da Força Aérea Brasileira em nome da própria mãe, já falecida.

O caso foi julgado em São Paulo e resultou em pena de cinco anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de multa.

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De acordo com a decisão do juiz federal Ricardo Vergueiro Figueiredo, o esquema ocorreu entre setembro de 2005 e outubro de 2019.

Nesse período, o acusado ocultou o óbito da mãe e continuou recebendo normalmente os depósitos mensais do benefício. O prejuízo aos cofres públicos ultrapassa R$ 1,6 milhão.

Fraude mantida por mais de uma década

Para sustentar o golpe, o homem utilizou diferentes estratégias. Segundo o processo, ele chegou a apresentar falsas provas de vida e até contou com a ajuda de terceiros que se passavam pela pensionista.

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Além disso, movimentava a conta bancária da mãe utilizando cartão e senha, o que permitia manter a aparência de regularidade nas transações.

As investigações apontam ainda que ele chegou a apresentar documentos supostamente assinados pela mãe após a morte. Em outra situação, uma pessoa chegou a informar por telefone que a mulher estaria internada em uma unidade de terapia intensiva (UTI), tentativa de justificar a ausência de contato direto.

Descoberta e investigação

O esquema só veio à tona em 2019, após um cruzamento de dados com a base da Receita Federal do Brasil identificar que o óbito não havia sido comunicado oficialmente.

A partir da inconsistência, foi instaurada uma sindicância que confirmou a fraude prolongada.

Além de receber os valores indevidamente, o condenado também tentou dificultar o rastreamento dos recursos. Conforme a sentença, ele realizava saques em dinheiro e, no mesmo dia, fazia depósitos em contas próprias.

Parte dos valores também foi aplicada em fundos de investimento, numa tentativa de dar aparência legal ao dinheiro obtido de forma ilícita, o que caracterizou o crime de lavagem de dinheiro.

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Tags:

fab lavagem de dinheiro São Paulo

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