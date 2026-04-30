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Avião saído de Salvador sofre incidente durante pouso em Congonhas

O ocorrido causou pânico entre os internautas que tiveram acesso às gravações

Franciely Gomes
Por

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Os aviões quase colidiram
Os aviões quase colidiram - Foto: Reprodução | X

Dois aviões ficaram separados por apenas 22 metros de distância vertical no Aeroporto de Congonhas, em São Paulo. O incidente aconteceu na manhã desta quinta-feira, 30, e uma das aeronaves havia saído de Salvador, capital da Bahia.

Segundo informações do portal especializado AeroIn, os aviões pertenciam às companhias aéreas Azul e Gol. Eles cruzaram o limite de espaço de segurança estipulado, causando pânico entre os internautas que acompanharam a gravação do ocorrido.

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O fato aconteceu após a torre de controle autorizar o Boeing 737-800 da Gol, vindo de Salvador, a prosseguir com o procedimento de descida para o pouso. Em seguida, eles autorizaram o jato da Azul a entrar na pista e iniciar a decolagem rumo a Confins, em Minas Gerais.

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Ciente do risco da aproximação das aeronaves, o profissional responsável pelo tráfego aéreo agiu rapidamente e ordenou que a decolagem fosse interrompida imediatamente, obrigando o piloto a realizar uma arremetida, manobra em que ele desiste de pousar e volta a ganhar velocidade, subindo novamente para aterrissar depois.

Apesar do susto, os aviões não colidiram e nenhum tripulante ficou ferido durante a ação, chegando em segurança em seus respectivos destinos.

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Tags:

avião brasil Salvador

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