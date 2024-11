Baile funk no Exército: militares curtem festa em Batalhão; vídeo

Militares também consumiram bebidas alcóolicas proibido pela instituição - Foto: Reprodução

Em vídeos que viralizaram nas redes sociais mostram militares do 26° Batalhão de Infantaria Paraquedista, no Rio de Janeiro, realizando um baile funk na unidade, nas imagens é possível vê-los em meio a um churrasco, dançando e consumindo bebidas alcóolicas.

Um procedimento administrativo foi instaurado pelo Comando Militar, após a circulação das imagens no X, que mostra dezenas de membros da corporação fazendo o uso de álcool, proibido pela instituição, além de estarem sem camisa, com as calças camufladas do Exército, cantando e dançando ao som de música alta vinda de caixas de som.

Também foram instalados no quartel localizado na Vila Militar, na zona oeste carioca, tendas para realização do baile funk.

Os militares estão presos desde a última quarta-feira, 23. Em nota, o Comando Militar do Leste se pronunciou e disse, "a conduta dos militares em questão está em desacordo com as normas preconizadas pela Instituição".

