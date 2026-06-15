ECONOMIA
Bancos funcionam em horários especiais a partir desta segunda-feira
Atendimentos presenciais são suspensos em feriados municipais
O atendimento presencial dos bancos será suspenso em cidades onde a data é considerada feriado local. A mudança entra em vigor a partir desta segunda-feira,15, e para quem precisa pagar contas, sacar dinheiro ou resolver pendências, vale se organizar antecipadamente para evitar transtornos.
As cidades devem considerar o dia como sem atendimento ao público nas unidades bancárias e os clientes irão optar por operações digitais para realizar pagamentos, transferências, consultas de saldo e movimentações pelo aplicativo ou internet banking.
Cidades que terão agências bancárias fechadas
Na Bahia, apenas o município Itarantim foi afetado. O destaque desta segunda-feira foi para cidades do Acre, Paraná, Goiás, Santa Catarina e de outros estados. Como o impacto é local, vale conferir se a agência usada fica em uma das cidades listadas.
Para 15 de junho de 2026 os municípios com fechamento previsto são:
- Acrelândia (AC)
- Assis Brasil (AC)
- Brasiléia (AC)
- Bujari (AC)
- Capixaba (AC)
- Cruzeiro do Sul (AC)
- Tefé (AM)
- Itarantim (BA)
- Novo Gama (GO)
- Valparaíso de Goiás (GO)
- Capinópolis (MG)
- Três Lagoas (MS)
- São José dos Quatro Marcos (MT)
- Jacaraú (PB)
- Formosa do Oeste (PR)
- Ibema (PR)
- Mariluz (PR)
- Colorado do Oeste (RO)
- Ouro Preto do Oeste (RO)
- Itajaí (SC)
- Witmarsum (SC)
- Araguaína (TO)
Como ficam os pagamentos?
O consumidor deve redobrar a atenção com boletos, contas de consumo, parcelas de financiamento, cartão de crédito e tributos municipais. O ideal é verificar o vencimento antes da data e evitar deixar pagamentos importantes para a última hora.
Quando o vencimento em feriado podem ser pagas no próximo dia útil sem acréscimo, mas isso depende do tipo de cobrança e da forma como o documento foi emitido. Por segurança, vale conferir o código de barras, a data de vencimento e as orientações do próprio boleto.
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Como não há expediente bancário presencial, os canais digitais concentram a maior parte das operações. Aplicativos bancários, internet banking, caixas eletrônicos e atendimento eletrônico ajudam o cliente a manter a rotina financeira sem depender do balcão da agência.
Se antecipar é o ideal para evitar transtornos, principalmente para as empresas, que recebem pagamentos ou precisam cumprir prazos financeiros. Algumas dicas úteis são:
- Antecipar pagamentos com vencimento próximo;
- Conferir limites para Pix, transferências e saques;
- Baixar comprovantes importantes com antecedência;
- Agendar boletos e contas recorrentes pelo aplicativo;
- Evitar operações presenciais que dependam exclusivamente da agência.