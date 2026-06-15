Bancos funcionam em horários especiais a partir desta segunda-feira

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O atendimento presencial dos bancos será suspenso em cidades onde a data é considerada feriado local. A mudança entra em vigor a partir desta segunda-feira,15, e para quem precisa pagar contas, sacar dinheiro ou resolver pendências, vale se organizar antecipadamente para evitar transtornos.

As cidades devem considerar o dia como sem atendimento ao público nas unidades bancárias e os clientes irão optar por operações digitais para realizar pagamentos, transferências, consultas de saldo e movimentações pelo aplicativo ou internet banking.

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Cidades que terão agências bancárias fechadas

Na Bahia, apenas o município Itarantim foi afetado. O destaque desta segunda-feira foi para cidades do Acre, Paraná, Goiás, Santa Catarina e de outros estados. Como o impacto é local, vale conferir se a agência usada fica em uma das cidades listadas.

Para 15 de junho de 2026 os municípios com fechamento previsto são:

Acrelândia (AC)

Assis Brasil (AC)

Brasiléia (AC)

Bujari (AC)

Capixaba (AC)

Cruzeiro do Sul (AC)

Tefé (AM)

Itarantim (BA)

Novo Gama (GO)

Valparaíso de Goiás (GO)

Capinópolis (MG)

Três Lagoas (MS)

São José dos Quatro Marcos (MT)

Jacaraú (PB)

Formosa do Oeste (PR)

Ibema (PR)

Mariluz (PR)

Colorado do Oeste (RO)

Ouro Preto do Oeste (RO)

Itajaí (SC)

Witmarsum (SC)

Araguaína (TO)

Como ficam os pagamentos?

O consumidor deve redobrar a atenção com boletos, contas de consumo, parcelas de financiamento, cartão de crédito e tributos municipais. O ideal é verificar o vencimento antes da data e evitar deixar pagamentos importantes para a última hora.

Quando o vencimento em feriado podem ser pagas no próximo dia útil sem acréscimo, mas isso depende do tipo de cobrança e da forma como o documento foi emitido. Por segurança, vale conferir o código de barras, a data de vencimento e as orientações do próprio boleto.

Como não há expediente bancário presencial, os canais digitais concentram a maior parte das operações. Aplicativos bancários, internet banking, caixas eletrônicos e atendimento eletrônico ajudam o cliente a manter a rotina financeira sem depender do balcão da agência.

Se antecipar é o ideal para evitar transtornos, principalmente para as empresas, que recebem pagamentos ou precisam cumprir prazos financeiros. Algumas dicas úteis são: