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"LIVRAMENTO"

Influenciador escapa de queda de helicóptero no Rio por compromisso

Iae Break estava na lista de passageiros para o voo que terminou em tragédia neste domingo, 14

Jair Mendonça Jr
Por
Influenciador Iae Break
Influenciador Iae Break - Foto: Reprodução redes sociais

O influenciador Thiago Alcântara, conhecido como "Iae Break", revelou neste domingo, 14, ter escapado por pouco de um grave acidente aéreo no Rio de Janeiro. O influenciador estava na lista de passageiros para o voo que terminou em tragédia, mas precisou cancelar sua participação devido a um compromisso prévio.

Thiago Alcântara, conhecido como Iae Break
Thiago Alcântara, conhecido como Iae Break - Foto: Reprodução redes sociais

O acidente, que chocou o país e repercutiu internacionalmente, envolveu dois helicópteros que colidiram na região do Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste do Rio. Até o momento, as autoridades confirmaram seis vítimas fatais.

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Relação com as vítimas e o relato de "Iae Break"

À direita, Thiago Alcântara, conhecido como "Iae Break"
À direita, Thiago Alcântara, conhecido como "Iae Break" - Foto: Reprodução redes sociais

Nos dias que antecederam o acidente, Thiago Alcântara havia sido o responsável por acompanhar o músico americano Oliver Tree em um tour pelos principais pontos turísticos da capital fluminense.

O influenciador descreveu o artista como alguém de "coração gigante" e manifestou profundo pesar pela perda do amigo e do produtor musical Lucas Frota, que também estava a bordo de uma das aeronaves.

O relato de "Iae Break" ganhou tração rápida nas redes sociais e plataformas de busca. Além dele, o produtor Victor WAO, também próximo aos envolvidos, confirmou que deveria estar na aeronave, mas não conseguiu realizar o embarque a tempo.

Investigação em curso

O incidente, registrado na tarde deste domingo, mobilizou equipes de resgate do Corpo de Bombeiros e órgãos de segurança aérea. A causa exata da colisão entre as duas aeronaves ainda é desconhecida e será investigada pelos órgãos competentes, que devem realizar perícias nos destroços e analisar as gravações de tráfego aéreo da região.

A tragédia interrompeu uma série de ações promocionais que o músico americano realizava no Brasil, gerando uma onda de homenagens de fãs e personalidades da música e do entretenimento.

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