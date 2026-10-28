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Bancos preparam mutirão em novembro para renegociar dívidas atrasadas

Podem ser negociadas dívidas em atraso, desde que não estejam prescritas

Edvaldo Sales
Por
A ação é promovida pela Federação Brasileira de Bancos (Febraban)
A ação é promovida pela Federação Brasileira de Bancos (Febraban) - Foto: Reprodução | Freepik

Os brasileiros que possuem dívidas em bancos e instituições financeiras poderão renegociar os débitos no mutirão nacional de negociação de dívidas e orientação financeira entre 1º e 30 de novembro.

A ação é promovida pela Federação Brasileira de Bancos (Febraban), em parceria com o Banco Central do Brasil, a Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon), o Colegiado Nacional de Procons Estaduais e a Associação Brasileira de Procons (ProconsBrasil). Ao todo, participam da iniciativa mais de 160 instituições.

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Podem ser negociadas dívidas em atraso, desde que não estejam prescritas, nas seguintes modalidades:

  • Cartão de crédito;
  • Cheque especial;
  • Crédito consignado;
  • Outras modalidades de crédito contratadas com bancos e instituições financeiras.

Dívidas que não estão inclusas no mutirão

O mutirão não vai incluir dívidas que tenham bens dados em garantia (como veículos, motocicletas e imóveis), como financiamentos de veículos, imóveis e outros com bens dados em garantia, assim como dívidas prescritas.

A negociação pode ser feita diretamente nos canais oficiais da instituição credora ou pelo portal Consumidor.Gov, que o consumidor acessa por meio de sua conta prata ou ouro.

Facilidades oferecidas pelo mutirão

Algumas facilidades oferecidas pelo mutirão são:

  • Alongamento de prazos
  • Redução de taxas
  • Alteração nas condições de pagamento
  • Migração para outras modalidades de crédito mais baratas.

De acordo com a Febraban, cada instituição define as regras e condições a serem ofertadas ao consumidor, de acordo com suas políticas de crédito.

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bancos brasil Febraban

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