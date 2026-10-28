OPORTUNIDADE
Bancos preparam mutirão em novembro para renegociar dívidas atrasadas
Podem ser negociadas dívidas em atraso, desde que não estejam prescritas
Os brasileiros que possuem dívidas em bancos e instituições financeiras poderão renegociar os débitos no mutirão nacional de negociação de dívidas e orientação financeira entre 1º e 30 de novembro.
A ação é promovida pela Federação Brasileira de Bancos (Febraban), em parceria com o Banco Central do Brasil, a Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon), o Colegiado Nacional de Procons Estaduais e a Associação Brasileira de Procons (ProconsBrasil). Ao todo, participam da iniciativa mais de 160 instituições.
Podem ser negociadas dívidas em atraso, desde que não estejam prescritas, nas seguintes modalidades:
- Cartão de crédito;
- Cheque especial;
- Crédito consignado;
- Outras modalidades de crédito contratadas com bancos e instituições financeiras.
Dívidas que não estão inclusas no mutirão
O mutirão não vai incluir dívidas que tenham bens dados em garantia (como veículos, motocicletas e imóveis), como financiamentos de veículos, imóveis e outros com bens dados em garantia, assim como dívidas prescritas.
A negociação pode ser feita diretamente nos canais oficiais da instituição credora ou pelo portal Consumidor.Gov, que o consumidor acessa por meio de sua conta prata ou ouro.
Facilidades oferecidas pelo mutirão
Algumas facilidades oferecidas pelo mutirão são:
- Alongamento de prazos
- Redução de taxas
- Alteração nas condições de pagamento
- Migração para outras modalidades de crédito mais baratas.
De acordo com a Febraban, cada instituição define as regras e condições a serem ofertadas ao consumidor, de acordo com suas políticas de crédito.