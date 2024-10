Bandeira tarifária deixará conta de luz mais cara a partir desta terça

Bandeira Vermelha passará a valer a partir do dia 1º de outubro e vai até o fim do mês - Foto: Divulgação

A partir desta terça-feira, 1º, o brasileiro já pagará mais caro na conta de luz. Em nova sinalização, a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) anunciou a cobrança complementar na conta de luz para os consumidores de energia elétrica conectados ao Sistema Interligado Nacional (SIN) a partir de outubro.

O anúncio demonstra bandeira tarifária vermelha, no patamar 2, a partir de outubro. A nova cobrança será de R$ 7,877 para cada 100 quilowatts-hora (kWh) consumidos.

Entre os fatores que acionaram a bandeira vermelha patamar 2 foram o Risco Hidrológico (GSF) e o aumento do Preço de Liquidação de Diferenças (PLD). Devido a baixa afluência para os reservatórios das hidrelétricas e pela elevação do preço do mercado de energia elétrica ao longo do mês de outubro.

Desde 2022, uma sequência de bandeiras verdes foi iniciada em abril de 2022 e interrompida em julho de 2024 com bandeira amarela.

O sistema de bandeiras tarifárias foi criado pela ANEEL em 2015 para indicar, aos consumidores, os custos da geração de energia no Brasil. E reflete o custo variável da produção de energia, considerando fatores como a disponibilidade de recursos hídricos, o avanço das fontes renováveis, bem como o acionamento de fontes de geração mais caras como as termelétricas.