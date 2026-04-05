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BRASIL

Bar em ponto turístico é multado por placa contra americanos e israelenses

Procon considerou a prática abusiva e aplicou uma multa ao estabelecimento

Luan Julião

Por Luan Julião

05/04/2026 - 17:27 h | Atualizada em 05/04/2026 - 17:48

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Caso ocorreu na Lapa, área turística do centro do Rio de Janeiro
Caso ocorreu na Lapa, área turística do centro do Rio de Janeiro -

Um estabelecimento localizado na Lapa, no centro do Rio de Janeiro, foi penalizado neste sábado, 4, após exibir uma mensagem considerada discriminatória pelo Procon Carioca. A multa aplicada ao local foi de R$ 9.520.

A autuação ocorreu depois que fiscais identificaram, na entrada do bar, uma placa escrita em inglês informando que cidadãos dos Estados Unidos e de Israel não eram bem-vindos. Para o órgão de defesa do consumidor, a atitude caracteriza uma restrição indevida ao acesso de clientes.

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Segundo a Secretaria Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor, esse tipo de prática fere o Código de Defesa do Consumidor, que proíbe a recusa de atendimento sem justificativa plausível, além de vedar situações que exponham consumidores a constrangimento ou discriminação.

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O órgão reforçou que relações de consumo devem seguir princípios como boa-fé, transparência e respeito à dignidade, destacando que não é aceitável qualquer diferenciação baseada em nacionalidade ou origem.

Até a última atualização, os responsáveis pelo bar não haviam sido localizados para se manifestar sobre o caso.

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