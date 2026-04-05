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BRASIL

Homem sofre mál súbito e morre após encontro com travesti em motel

Acompanhante disse à polícia que vítima havia tomado compromido para disfunção erétil

Isabela Cardoso

Por Isabela Cardoso

05/04/2026 - 14:24 h

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Equipes da Samu tentaram reanimar a vítima, mas ela não resistiu
Equipes da Samu tentaram reanimar a vítima, mas ela não resistiu -

Um homem não identificado morreu após sofrer um mal súbito dentro de um motel em Guarulhos (SP), na sexta-feira, 3. O caso é investigado pela Polícia Civil de São Paulo.

Segundo informações apuradas no local, a vítima havia marcado um encontro com uma travesti. Durante o momento íntimo, o homem passou mal, o que levou ao acionamento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e da Polícia Militar.

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A acompanhante relatou que, antes do ocorrido, o homem teria ingerido um comprimido, possivelmente um medicamento indicado para disfunção erétil, acreditando ser "tadalafila". Não há confirmação oficial sobre a substância utilizada nem sobre eventual consumo de bebida alcoólica.

Equipes de socorro tentaram reanimar a vítima, mas ela não resistiu. A causa da morte será determinada após exames periciais.

O caso segue em investigação, e autoridades reforçam o alerta para os riscos do uso de medicamentos sem orientação médica.

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Tags:

mal súbito São Paulo tadalafila

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