Bar é multado após proibir entrada de cidadãos dos EUA e de Israel

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Bar foi multado pelo Procon - Foto: FreePik | Ilustrativa

O bar Partisan, na região da Lapa, no Rio de Janeiro, foi multado pelo Procon Carioca, no último sábado, 4, por mensagem considerada discriminatória fixada na entrada do estabelecimento.

Por causa do aviso "cidadãos dos EUA e de Israel não são bem-vindos", responsáveis terão que pagar R$9.520.

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Segundo a Secretaria Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor, por meio do Procon Carioca, a prática é considerada abusiva e fere o Código de Defesa do Consumidor.



A pasta informa que é proibido "qualquer forma de recusa de atendimento sem justificativa legítima, bem como práticas que coloquem o consumidor em situação de constrangimento ou discriminação."

A repercussão do caso ganhou força nas redes sociais. O vereador Flavio Valle PSD (Partido Social Democrático) afirmou que recebeu uma denúncia e esteve no endereço do Partisan.

Ele informou que solicitou um ofício à SEOP (Secretaria Municipal de Ordem Pública) pedindo a cassação do alvará de funcionamento do bar.

Veja imagem da placa: