Oito túmulos são violados e corpo sepultado há três meses desaparece

A Polícia Civil do Paraná assumiu a investigação e trabalha para esclarecer o caso - Foto: Reprodução/GMC Online

Moradores de Miraselva, no norte do Paraná, foram surpreendidos por um episódio que chocou a cidade: a violação de túmulos e o desaparecimento de restos mortais em um cemitério local. O caso veio à tona após uma ocorrência registrada na madrugada de sexta-feira, 3.

Equipes da Polícia Militar do Paraná foram acionadas e, ao chegarem ao local, identificaram ao menos oito sepulturas danificadas, com sinais claros de arrombamento e caixões abertos.

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A situação mais grave envolve uma sepultura recente, onde o corpo de uma pessoa enterrada há cerca de três meses não foi encontrado. Já nos demais túmulos, mais antigos, houve a retirada de ossos humanos, incluindo crânios.

A Polícia Civil do Paraná assumiu a investigação e trabalha para esclarecer o caso. Até o momento, não há confirmação sobre suspeitos ou a motivação do crime, mesmo com a existência de registros em vídeo.

O episódio gerou forte repercussão na cidade. Em nota oficial, a Prefeitura de Miraselva classificou o ato como "inadmissível" e manifestou repúdio à violação do campo santo e ao desrespeito com as famílias dos falecidos.