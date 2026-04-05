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BRASIL

Oito túmulos são violados e corpo sepultado há três meses desaparece

Segundo a polícia, as sepulturas tinham sinais claros de arrombamento e caixões abertos

Isabela Cardoso

Por Isabela Cardoso

05/04/2026 - 11:22 h

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A Polícia Civil do Paraná assumiu a investigação e trabalha para esclarecer o caso
A Polícia Civil do Paraná assumiu a investigação e trabalha para esclarecer o caso -

Moradores de Miraselva, no norte do Paraná, foram surpreendidos por um episódio que chocou a cidade: a violação de túmulos e o desaparecimento de restos mortais em um cemitério local. O caso veio à tona após uma ocorrência registrada na madrugada de sexta-feira, 3.

Equipes da Polícia Militar do Paraná foram acionadas e, ao chegarem ao local, identificaram ao menos oito sepulturas danificadas, com sinais claros de arrombamento e caixões abertos.

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A situação mais grave envolve uma sepultura recente, onde o corpo de uma pessoa enterrada há cerca de três meses não foi encontrado. Já nos demais túmulos, mais antigos, houve a retirada de ossos humanos, incluindo crânios.

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A Polícia Civil do Paraná assumiu a investigação e trabalha para esclarecer o caso. Até o momento, não há confirmação sobre suspeitos ou a motivação do crime, mesmo com a existência de registros em vídeo.

O episódio gerou forte repercussão na cidade. Em nota oficial, a Prefeitura de Miraselva classificou o ato como "inadmissível" e manifestou repúdio à violação do campo santo e ao desrespeito com as famílias dos falecidos.

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Tags:

cemitério paraná vilipêndio a cadáver

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