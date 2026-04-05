Flávio Bolsonaro reage à briga de Eduardo e Nikolas: “Angustiante”

Flávio Bolsonaro reage à briga de Eduardo e Nikolas - Foto: Sergio Lima / AFP

Horas após uma troca de farpas entre o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) e o ex-deputado cassado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), o senador e pré-candidato à Presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL), pediu a união da direita brasileira.

Em publicação nas redes sociais na noite de sábado, 4, ele também classificou como “angustiante” a briga entre aliados.

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“É muito angustiante ver lideranças do nosso lado se digladiando, enquanto a gente tem um país para resgatar e o inimigo não está aqui. Ele está do lado de lá. Esse é o tipo de confusão que não tem vencedor e todo mundo sai perdendo”, disse Flávio.

Entenda

A discussão começou quando Eduardo criticou um perfil de direita após o administrador da página afirmar que não votaria no senador Flávio Bolsonaro. Na mesma data, Nikolas compartilhou um post desse perfil, o que irritou Eduardo.

“Adivinhem quem prontamente compartilhou o perfil no mesmíssimo dia? Esta é só mais uma das várias coincidências do pessoal que pede ‘união da direita’”, afirmou o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Em seguida, um terceiro perfil ironizou a indignação de Eduardo, e Nikolas respondeu com um “Kkk”. A risada do deputado provocou reação de Eduardo, que entendeu como deboche.